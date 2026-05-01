Iako se na prvi pogled može činiti neobičnim, iskusni poznavaoci roštilja koriste specifične metode kako bi meso dobilo vrhunsku aromu. Ukoliko planirate da za prvomajski uranak pripremite gozbu koja se pamti, primenite ove skrivene veštine pravih profesionalaca.

Led i puter za savršenu sočnost

Možda zvuči nelogično da se led nađe na vrelom roštilju, ali znalci tvrde da je upravo to ključ uspeha. Ako na sredinu pljeskavice tokom pečenja postavite kocku leda, sprečićete njeno isušivanje, a meso će ostati meko i puno sokova. Isti učinak možete postići i upotrebom putera – komadić maslaca na vrhu mesa učiniće svaki zalogaj neodoljivim i bogatim.

Voćni dodatak i tajna dobre organizacije

Još jedan trik u koji se majstori zanata zaklinju jeste prskanje mesa sokom od jabuke dok je na vatri. Ova metoda dodatno hidrira meso i daje mu diskretnu, ali upečatljivu notu. Kada pripremate hranu za veći broj ljudi, ključ je u dobroj pripremi. Majstori savetuju da meso gotovo potpuno ispečete na umerenoj vatri pre dolaska gostiju i sklonite ga sa strane. Čim dođe vreme za jelo, komade samo nakratko vratite na jaku žar kako bi sve bilo posluženo istovremeno, toplo i sveže, bez dugog čekanja.

Izbegnite isušivanje mesa

Prepečenost je najčešći problem kod kućnih roštilja, ali postoji lako rešenje. Rasporedite ugalj tako da jedan deo rešetke bude pod slabijom temperaturom. Tu "hladniju" zonu koristite za odlaganje već gotovih komada – meso će ostati zagrejano do samog serviranja, ali bez rizika da izgubi vlagu i postane tvrdo.

