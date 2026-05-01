Iako se na prvi pogled može činiti neobičnim, iskusni poznavaoci roštilja koriste specifične metode kako bi meso dobilo vrhunsku aromu. Ukoliko planirate da za prvomajski uranak pripremite gozbu koja se pamti, primenite ove skrivene veštine pravih profesionalaca.

Led i puter za savršenu sočnost

Možda zvuči nelogično da se led nađe na vrelom roštilju, ali znalci tvrde da je upravo to ključ uspeha. Ako na sredinu pljeskavice tokom pečenja postavite kocku leda, sprečićete njeno isušivanje, a meso će ostati meko i puno sokova. Isti učinak možete postići i upotrebom putera – komadić maslaca na vrhu mesa učiniće svaki zalogaj neodoljivim i bogatim.

Voćni dodatak i tajna dobre organizacije

Još jedan trik u koji se majstori zanata zaklinju jeste prskanje mesa sokom od jabuke dok je na vatri. Ova metoda dodatno hidrira meso i daje mu diskretnu, ali upečatljivu notu. Kada pripremate hranu za veći broj ljudi, ključ je u dobroj pripremi. Majstori savetuju da meso gotovo potpuno ispečete na umerenoj vatri pre dolaska gostiju i sklonite ga sa strane. Čim dođe vreme za jelo, komade samo nakratko vratite na jaku žar kako bi sve bilo posluženo istovremeno, toplo i sveže, bez dugog čekanja.

Izbegnite isušivanje mesa

Prepečenost je najčešći problem kod kućnih roštilja, ali postoji lako rešenje. Rasporedite ugalj tako da jedan deo rešetke bude pod slabijom temperaturom. Tu "hladniju" zonu koristite za odlaganje već gotovih komada – meso će ostati zagrejano do samog serviranja, ali bez rizika da izgubi vlagu i postane tvrdo.

Ne propustiteŽenaDa li ste znali da crnim lukom možete očistiti rešetku za roštilj? Još ako dodate ovu namirnicu, ima da blista
čišćenje rešetke za roštilj lukom
ŽenaSavršena marinada za sočnu i mirisnu svinjetinu: Vrlo se jednostavno pravi, a meso se topi u ustima
Svinjetina pečena na roštilju
ZanimljivostiGastronomski stručnjak objasnio šta nikad neće jesti na žaru: "Ne samo da je lošeg ukusa, već je i štetno"
Robert Maklovič, poljski novinar i kritičar hrane
ŽenaSa ovom marinadom za svinjetinu nećete pogrešiti: Sa njom će prvomajski roštilj biti za pamćenje
Svinjski kotleti u marinadi

Pogledajte video: Kazne za nepropisno paljenje vatre za 1. maj

OVO SU KAZNE I POSLEDICE NEPROPISNOG PALJENJA VATRE ZA PRVI MAJ Vatrogasci apeluju na oprez: "Ako se požar otme kontroli - odmah zovite 193!" Izvor: Kurir televizija