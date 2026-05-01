Slušaj vest

Često se dešava da vas zanosan miris roštilja privuče, ali da vas već prvi zalogaj razočara svojom teksturom. Problem obično ne leži u samom kvalitetu mesa, već u pogrešnom uverenju da je priprema gotova čim se namirnice poređaju na vatru. Mnogi, naročito kada koriste talandaru, ne uspevaju da procene pravi trenutak za pečenje.

Moć žara naspram plamena

Suština vrhunskog roštilja krije se u pripremi koja prethodi samom pečenju. Najčešća zabluda je izlaganje mesa prejakoj, direktnoj vatri. Kada plamen liže površinu, meso spolja brzo dobije boju, dok unutrašnjost ostaje žilava ili isušena. Ključ je u snažnom, postojanom žaru koji ravnomerno peče, a ne u vatri koja agresivno guta sve pred sobom. Upravo ta razlika deli prosečan obrok od onog koji se topi u ustima.

Kako pravilno ispeći meso na talandari Foto: Arne Trautmann / Panthermedia / Profimedia

Meso ne voli nestrpljenje

Još jedna navika koja kvari kvalitet jeste učestalo okretanje ćevapa, pljeskavica ili kobasica. Preterana aktivnost hvataljkom dovodi do gubitka dragocenih sokova, čime meso gubi svoju suštinu. Roštilj traži mir i strpljenje kako bi zadržao svežinu i aromu.

Balans ukusa i važnost priloga

Vrhunski gastronomski doživljaj nikada ne čini samo meso. Tajna je u skladu ukusa: svež crni luk koji ublažava masnoću, meka lepinja koja je upila mesne sokove, te dodaci poput kajmaka ili kremastih namaza sa začinskim biljem. Ti detalji su ono što običan ručak pretvara u obrok koji se prepričava.

Kako pravilno ispeći meso na talandari Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

Tajna je u kratkom odmoru

Možda i najvažniji korak, koji mnogi zanemaruju, jeste odmor mesa nakon pečenja. Ako pljeskavicu ili ćevap presečete čim ih skinete sa žara, sav ukus će iscuriti na tanjir. Meso treba da odleži par minuta pre serviranja kako bi se sokovi stabilizovali unutar vlakana. Iako deluje kao zanemarljiva sitnica, ovaj korak je presudan za postizanje maksimalne sočnosti zbog koje će svi tražiti repete.

