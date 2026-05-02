Održavanje savremenih televizijskih prijemnika postalo je prilično delikatan posao, s obzirom na to da su današnji ekrani neuporedivo osetljiviji od nekadašnjih staklenih modela. Mnogi prave grešku koristeći vlažne maramice, tečnost za stakla ili razna kućna hemijska sredstva. Iako se na prvi pogled čini da je površina čista, ovakvim postupcima se postepeno nagriza zaštitni sloj, što uzrokuje pojavu trajnih i nepopravljivih mrlja.

Opasnost od hemijskih sredstava

Kako pravilno obrisati prašinu sa televizora Foto: Yevhen Rychko / Alamy / Profimedia

Ekrani novije generacije, poput LED (LED), OLED (OLED) i Kjuledu (QLED) panela, prekriveni su posebnim premazima koji služe za redukciju odsjaja i bolji prikaz boja. Sastojci kao što su alkohol, amonijak ili sirće hemijski razaraju te slojeve. Kao posledica toga, na ugašenom ekranu postaju vidljive mlečne ili mutne fleke koje je nemoguće obrisati, jer one nisu prljavština, već trajno oštećenje materijala.

Rizik od mehaničkih oštećenja i vlage

Vlažne maramice nisu opasne samo zbog hemije, već i zbog svoje teksture koja može stvoriti mikroskopske brazde. Kroz te sitne pukotine tečnost može dospeti do unutrašnjih komponenti i matične ploče, što najčešće rezultira pojavom vertikalnih linija na slici. Kada se to dogodi, popravka je obično neisplativa.

Pravilan način čišćenja

Kako pravilno obrisati prašinu sa televizora Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Za bezbedno uklanjanje prašine dovoljna je isključivo suva i čista mikrofiber krpa. Ukoliko postoje jača zaprljanja, poput otisaka prstiju, sme se koristiti samo destilovana voda. Važno je da tečnost nikada ne nanosite direktno na panel, već isključivo na krpu, tek toliko da postane vlažna, a zatim blagim kružnim pokretima pređete preko površine.

Šta obavezno izbegavati Papirni ubrusi: Njihova drvna vlakna deluju kao abraziv i grebu plastiku.

Njihova drvna vlakna deluju kao abraziv i grebu plastiku. Sredstva za prozore: Agresivni sastojci momentalno uništavaju zaštitne premaze.

Agresivni sastojci momentalno uništavaju zaštitne premaze. Brisanje toplog ekrana: Sačekajte da se uređaj potpuno ohladi kako vlaga ne bi prebrzo isparila i ostavila tragove. Dugoročna ušteda kroz pravilnu negu

Pravilno održavanje može vam sačuvati značajna sredstva, jer garancije proizvođača uglavnom ne obuhvataju kvarove nastale zbog lošeg čišćenja. Kvalitetna mikrofiber krpa predstavlja najmanju investiciju, a ujedno je i najbolja zaštita za dugovečnost vašeg televizora. Na potpuno crnom, ugašenom ekranu najlakše ćete uočiti sve nečistoće i proveriti da li je posao dobro obavljen.

Pogledajte video: Savet za brisanje prašine