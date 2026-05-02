Više od 20 miliona korisnika TikToka je odgledalo video mlade Australijanke koja je proživela noćnu moru sa sprejem za samopotamnjivanje. Naime, postala je viralna jer je izgledala kao da je "poprskala blato po licu“, a ne sredstvo za potamnjivanje tena.

Olivija Hol bila je zgrožena kada se njena uobičajena rutina sjaja pretvorila u "blatnjavu" nezgodu. 34-godišnjakinja se spremala za vikend kada je shvatila da joj je ponestalo omiljenog spreja za lice. Prekopavajući svoje zalihe, pronašla je staru bočicu i brzo ga nanela.

Ali onda se pogledala u ogledalo i šokirala. "Kad sam se ugledala u ogledalu, dvaput sam se zapanjila“, rekla je Hol iz Australije za creatorzine.com. "Izraz ‘mist’ naveo me da poverujem da će to biti fina, ravnomerna i prozirna aplikacija, baš kao one koje sam koristila u prošlosti. Ali umesto toga, izgledalo je kao da sam poprskala blato po licu. Bila sam šokirana, zbunjena, užasnuta i, iskreno, prasnula sam u smeh“, pojasnila je, prenosi Jutarnji.hr.

Njen video je postao viralan i stotine žena preplavile su komentare, rekavši da im se dogodilo potpuno isto. "Samo mi je drago da nisam sama u ovome“, pisale su joj u komentarima, prilažući fotografije svog lica iz iste situacije.

Hol je rekla: "Bilo je kao zajednica žrtava sprejeva za samotamnjivanje. Mislim, to što je postao tako ludo viralan bilo je potpuno nenamerno. Pre svega, mislila sam da je smešno, a drugo, htela sam objašnjenje od brenda šta misle da je ‘mist’. Ali toliko drugih devojaka komentariše da im se dogodila potpuno ista stvar i dele svoje fotografije. Bilo je histerično.“

Iz brenda koji je koristila javili su se u komentarima. "Nekako sam imala osećaj da Bondi Sands nije imao drugog izbora nego da se pozabavi time jer je privuklo toliko pažnje. Njihov prvi komentar na video bilo je izvinjenje i rekli su da će razgovarati sa svojim timom, na šta sam odgovorila izazovom da im pošalju fotografiju mog TikToka s njihovog sastanka u ponedeljak ujutro. Nisam ozbiljno želela dokaz da se bave problemom... samo sam mislila da bi bilo urnebesno videti svoje ružno lice u PowerPoint prezentaciji velike kompanije. Ali nekoliko dana kasnije poslali su mi poruku na TikToku s još jednim izvinjenjem i fotografijom mog TikToka s njihovog sastanka. Bio je to užasan proizvod i toga su dobro svesni s obzirom na to da ga ukidaju. Ali mogli bi malo da promene način na koji se nose s lošim publicitetom“, zaključila je.

