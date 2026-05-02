da li ste znali?

da li ste znali?

Drvena varjača sa rupom je alat koji se već godinama koristi u kuhinjama širom sveta. Suprotno onome što bi moglo da se pomisli, ne radi se o dizajnerskom hiru. Rupa u varjači ima veoma konkretnu namenu, koju će ceniti svako ko je makar jednom pokušao da pripremi autentični italijanski rižoto.

Tokom mešanja pirinča običnom, punom varjačom, lako je oštetiti njegova nežna zrna. Rezultat je lepljiva masa. Rupa u drvenoj varjači omogućava zrncima da se slobodno pomeraju, smanjujući rizik od njihovog gnječenja. Zahvaljujući tome, svako zrno ostaje čitavo, a količina oslobođenog skroba je tačno onakva kakva treba da bude.

Upotreba ove varjače ne završava se, međutim, na rižotu. Kod mešenja teškog testa s kvascem, ova varjača se pokazuje kao nezamenljiva. Rupa omogućava testu da slobodno prolazi kroz sredinu, znatno olakšavajući mešanje. Tako se dobija bolji kvalitet peciva.

Rupu u drvenoj varjači ceniće i oni koji često pripremaju sosove, pudinge ili zaprške. Alat tada deluje gotovo kao žica (mućkalica), efikasno razbija grudvice i omogućava da se brže postigne glatka tekstura nego pri korišćenju klasične varjače.

Neke domaćice koriste varjaču sa rupom kao meru za špagete, a po potrebi i za bezbedno vađenje jaja ili knedli iz ključale vode. Višak vode slobodno otiče kroz rupu, što smanjuje rizik od opekotina.

