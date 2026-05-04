Još za života Henrijeta Heti Grin dobila je nadimak Veštica sa Vol strita. Ona nije uzimala pravu metlu u ruke, ali je umela savršeno da zarađuje novac i nije podnosila kada bi neko pokušao da joj oduzme makar i jedan jedini cent.

Henrijeta je rođena davne 1834. godine, a njena porodica pripadala je imućnim kvekerima, odnosno predstavnicima radikalnog protestantskog pokreta. Njen deda je bio čovek sa prilično čudnim navikama i učio je unuku da računa isključivo na osnovu dužničkih priznanica i berzanskih izveštaja.

Devojčica je dobijala novčiće za svaku pročitanu novinu, ali ih nikada nije trošila na slatkiše, već ih je nosila pravo u banku. Već sa trinaest godina vodila je kompletno kućno knjigovodstvo, a sa petnaest je potpuno odustala od obične škole. Njoj apsolutno nisu bili potrebni ni poezija ni muzika jer su je zanimali isključivo brojevi. Roditelji su iskreno želeli da od nje naprave uglednu damu iz visokog društva, ali su umesto toga stvorili pravo čudovište finansijskog sveta.

Heti Grin

Njeni pokušaji školovanja u Bostonu potpuno su propali jer je Heti dobijala loše ocene iz svih predmeta osim iz matematike. Ubrzo je prešla na kurseve za računovođe i samouvereno izjavila da sada zna sve o životu.

Kada su joj roditelji poklonili hiljadu dolara za put u Njujork, Heti nije kupila nijednu novu haljinu. Sav dobijeni iznos uložila je u akcije i to se pokazalo kao fenomenalan potez.

Nakon smrti majke i oca nasledila je više od sedam miliona dolara. Braća su odmah pokušala da ospore testament, ali je Heti postupila veoma surovo i zapretila da će ubiti svakoga ko se približi njenom bogatstvu. Ubrzo nakon toga izvela je prljavu prevaru sa rođenom tetkom.

Stara rođaka je želela da ostavi svoje bogatstvo u dobrotvorne svrhe, ali je bratanica falsifikovala testament i uzela sve za sebe. Kada je obmana konačno otkrivena, Heti se brzinom svetlosti udala za milionera Edvarda Grina i pobegla u London. Njen suprug je morao da potpiše pravni papir kojim garantuje da neće dirati ni cent od njenih para.

Sve u njenom životu bilo je podređeno samo jednom cilju, a to je bilo da ne izgubi ni jedan jedini novčić. Po povratku u Ameriku Heti Grin je postala glavni bankar Njujorka i nije postojala velika firma koja joj nije dugovala pozamašne svote.

Tokom velike finansijske krize čak je i gradska uprava došla kod nje da moli za pozajmicu. Redovno je kupovala obveznice, železnice i nekretnine, a do kraja života imala je u vlasništvu neverovatnih osam hiljada parcela zemlje.

Nezamisliva štednja i život u prljavštini

Uprkos ogromnom uspehu svaki zarađeni dolar samo je još više rasplamsavao njenu pohlepu i škrtost pa ona nimalo nije uživala u luksuzu. Heti je nosila jednu crnu haljinu godinama i nikada je nije prala celu. Posluga je prala samo kragnu i rukave kako bi maksimalno uštedela na sapunu.

Ova neverovatna žena nije koristila toplu vodu jer je to smatrala preskupim, a grejanje tokom zime u kući nikada nije uključivala. Da bi nešto pojela, ova milijarderka je išla u najjeftinije menze ili je kupovala izlomljeni keks jer je onaj celi koštao više. Zbog takvog zapuštenog načina života oko nje se uvek širio užasan smrad. Nikada nije prala ruke i duboko je verovala da je higijena čisto gubljenje resursa. U pansionima se besomučno cenkala za svaki ekser, a u apoteku je išla sa svojim posudama kako slučajno ne bi platila ambalažu. Čak ni pročitane novine nije bacala već ih je uredno preprodavala na ulici.

Heti Grin

Tragična sudbina njene dece

Najstrašnije priče iz njenog okrutnog života ipak su povezane sa njenom decom, a deca su na kraju ubedljivo najviše ispaštala. Njen sin Ned je slomio nogu dok se sankao, ali Heti nije želela da plati lekare i zdravlje svog deteta stavila je na kocku.

Obukla je dečaka u najgore prnje i odvela ga u besplatnu bolnicu za skitnice. Tamo su je vrlo brzo prepoznali radnici i izbacili ih napolje. Tada je žena odlučila da sama leči dete narodnim metodama, a agonija se završila tako što su dečaku morali da amputiraju nogu. Sin je nakon operacije dobio najjeftiniju moguću protezu koja se mogla naći na tržištu.

Njena ćerka Silvija rođena je sa bolesnim stopalom, ali je majka strogo zabranila da se reč doktor uopšte izgovara u njihovom domu. Ona je čvrsto verovala da su medicinski radnici zapravo obični banditi koji samo žele da je opljačkaju. Devojčica je tako i nastavila da živi sa urođenim defektom bez ikakve stručne medicinske pomoći.

Zbog ovakvog stravičnog odnosa prema deci komšije su Heti s pravom prozvale vešticom. Istina je da je niko nije spalio na lomači isključivo zato što su se previše plašili njene moći da potkupi sudije.

Henrijeta Grin je preminula 1916. godine tokom žučne svađe sa sobaricom i to zbog jedne jedine čaše mleka. Njeno srce jednostavno nije izdržalo vikanje i bes. Iza sebe je ostavila bogatstvo od preko četiri milijarde dolara u današnjoj protivrednosti.

Njen sin Ned je nasledio celokupno imanje, a kada majke više nije bilo on je konačno počeo da živi kao slobodan čovek. Trošio je novac na sve strane, strastveno skupljao poštanske marke i neprestano se zabavljao.

Njegovoj sestri Silviji je takođe pripao veliki deo bogatstva, ali je ona izabrala potpuno drugačiji put. Otvorila je veliki dobrotvorni fond i podelila gotovo sav svoj novac kao pomoć siromašnima. Tako je ogromno bogatstvo ubedljivo najškrtije žene na svetu na kraju ipak otišlo na dobra i plemenita dela.

