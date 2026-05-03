Emocionalna manipulacija nije uvek očigledna. Umesto otvorenih sukoba i jasnih povređivanja, češće se radi o prikrivenoj kontroli kroz suptilne obrasce ponašanja koji izazivaju zbunjenost i napetost. Stručnjaci objašnjavaju kako prepoznati znakove i šta uraditi, piše HuffPost.

"Sve se vrti oko neizrečenih pravila i očekivanja", rekla je Aleksandrija Tilard Gejts, licencirana bračna i porodična terapeutkinja. "Emocionalna manipulacija može da se pojavi u partnerskim odnosima, prijateljstvima i porodici. Često je doživimo u ranom dobu, a da toga postanemo svesni tek kasnije u životu."

Na krajnjem delu spektra nalaze se maligni narcisi koji koriste manipulaciju kako bi dobili što žele, bez griže savesti. Međutim, ona nije uvek svesna ni namerna. "Ponekad to nije tako proračunato ili zlonamerno kako se čini. Moguće je da se osoba jednostavno koristi nezrelim obrascima komunikacije", objasnila je dr Su Varma, klinička docentkinja psihijatrije na Medicinskom fakultetu Grossman Univerziteta u Njujorku. Bez obzira na nameru, učinak može biti vrlo destabilišući.

"Emocionalna manipulacija događa se kada se naš nervni sistem nepotrebno aktivira", rekao je Spenser Norti, bračni i porodični terapeut. "Izaziva neopravdanu teskobu koja se bazira na iskrivljenim informacijama. Izbacuje nas iz ravnoteže, iskrivljuje percepciju stvarnosti i pojačava emocije, zbog čega se možemo osećati ranjivije i odgovornije nego što bi trebalo da budemo." Proces je često suptilan, ali postoje načini da ga prepoznate. Ovo je osam znakova da ste možda izloženi emocionalnoj manipulaciji.

1. Preispitujete sopstvenu stvarnost

"Kada smo manipulisani u razgovoru, često osećamo da nešto nije u redu, ali druga osoba poriče naše iskustvo i odbija da prihvati odgovornost", rekla je Tilard Gejts. "Manipulator često iskrivljuje činjenice kako bi izbegao odgovornost, što nas navodi da sumnjamo u sopstvena osećanja i sećanja." Ovaj obrazac poznat je kao geslajting (gaslighting), oblik manipulacije u kom neko sistemski iskrivljuje stvarnost kako biste posumnjali u sopstvenu percepciju.

"U zdravim odnosima ljudi nastoje da razjasne nesporazume. Postoji trenutak u kom obe strane razumeju perspektivu one druge", pojasnio je Norti. "U manipulativnim odnosima to izostaje, a jedna verzija stvarnosti nameće se kao jedina." Posledica je postupno narušavanje samopouzdanja.

2. Razgovori se svode na dokazivanje ljubavi

"Manipulacija se može ispoljiti tako da neko dovodi u pitanje vašu ljubav ili odanost kako bi izbegao odgovornost", rekla je Zainab Delavala, psihološkinja i vanredna profesorka na Univerzitetu Emory. Na primer, ako pokušate da postavite granicu, druga osoba može da reaguje rečenicom poput: "Očito ti nije stalo do mene."

Na taj način se fokus prebacuje s vaše potrebe na dokazivanje vaše privrženosti. "U zdravim odnosima postoji prostor za greške i razgovor bez pritiska", dodala je Delavala. Ako stalno morate da se opravdavate, to može da bude znak manipulacije.

3. Osećate krivicu za tuđe emocije

"Manipulacija se često ispoljava kroz nametanje krivice i prebacivanje odgovornosti", rekla je Varma. Takvi odnosi oslanjaju se na osećaj krivice i obaveze kako bi vas naveli da uradite ono što druga osoba želi. Umesto zajedničkog rešavanja problema, odgovornost se prebacuje na vas.

4. Doživljavate emocionalnu vrtešku

"Ako neko može da vas učiniti veoma srećnim, ima i moć da učini da se osećate jako loše", rekla je Varma. Kao primer navodi takozvano "ljubavno bombardovanje", kada vas neko na početku veze obasipa pažnjom i komplimentima. Time se stvara zavisnost od tuđeg odobravanja.

S vremenom počinjete da tražite te pozitivne trenutke, čak i kada odnos postane nestabilan, a za negativne situacije često krivite sebe.

5. Vaše reakcije deluju preterano

"Normalno je imati snažne emocije u važnim situacijama", rekao je Norti. "Međutim, ako su reakcije intenzivne i ne odgovaraju stvarnoj situaciji, vredi zapitati se zašto." Na primer, možete da osećate sigurnost ili pretnju na osnovu nečijih reči, iako objektivno nema razloga za to.

6. Imate osećaj da stalno pazite šta govorite

Ako neprestano birate reči kako biste izbegli sukob, to je znak upozorenja. "Bojite se da iskažete svoje mišljenje ili osećanja", rekla je Varma. Delavala dodaje da takav osećaj onemogućuje otvorenu komunikaciju, koja je temelj svakog odnosa.

7. Drugi vam govore kako se osećate

"Zdrav odnos uključuje međusobno uvažavanje i slušanje", rekao je Norti. Manipulator, s druge strane, može da vam nameće kako se osećate, na primer rečima: "Preteruješ" ili "Ljubomoran si". Time se poništava vaša perspektiva i nameće njegova verzija stvarnosti.

8. Vaše granice se stalno testiraju

"Manipulativne osobe često počinju s malim stvarima kako bi videle vašu reakciju", rekla je Varma. Ako se takvo ponašanje ne zaustavi, s vremenom se pojačava. Često se prikriva kao šala ili bezazlena opaska, što otežava postavljanje granica.

Šta uraditi ako sumnjate na manipulaciju

Ako prepoznajete ove obrasce, prvi korak je usmeriti se na sopstveno iskustvo. "Jedina osoba koju možete da kontrolišete ste vi sami", rekao je Norti. To znači da treba da obratite pažnju na svoja osećanja i potrebe.

Ako se često osećate zbunjeno, napeto ili neshvaćeno, to je znak da vaše potrebe nisu zadovoljene. Pokušajte to jasno da komunicirate. "Recite kako se osećate kada morate da opravdavate svoju ljubav ili odanost", savetuje Delavala.

Međutim, važno je biti realan. Ako druga strana uporno ignoriše vaše potrebe, promena možda neće biti moguća. "Vrlo je retko da možete da promenite osobu koja se ponaša manipulativno", upozorava Norti.

U takvim situacijama ključno je osloniti se na sopstveni osećaj stvarnosti i potražiti podršku. Razgovor s terapeutom ili bliskom osobom može da pomogne da jasnije sagledate situaciju i prekinete nezdrave obrasce.

