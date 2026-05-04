3 brze i jeftine posne salate idealne za Đurđevdan: Spremaju se za tili čas, preukusne, a potrošićete malo novca
Posna trpeza nije ništa manje ukusna i raznovrsna nego mrsna, ali nekako kada treba da osmislimo posni jelovnik, uvek zastanemo i ne možemo na prvu da se setimo posnih jela.
Kako ove godine Đurđevdan "pada" u sredu, pa bi jelovnik trebalo da bude postan, odlučili smo da vam pomognemo i za vas izdvojimo tri najlepše posne salate koje se spremaju veoma jednostavno i brzo, a savršeno idu i kao predjelo ili uz glavno jelo.
3 recepta za najbrže i preukusne posne salate
Meksička salata
Sastojci:
1 konzerva crvenog pasulja
2 konzerve tunjevine
konzerva kukuruza šećerca
1 crvena paprika
2 glavice luka
so, biber
maslinovo ulje
jabukovo sirće
Priprema:
Kukuruz i pasulj ocedite tako da ne ostane soka i stavite u činijj. Isecite na kockice crni luk i papriku, pa dodajte u činiju sa pasuljom i kukuruzom.
Ubacite tunjevinu, pa začinite po želji, a na kraju dodajte sirće i ulje pa dobro promešajte.
Ostavite u frižideru pola sata.
Salata sa tunjevinom i testeninom
Sastojci:
1 kesa makarona
1 konzerva tunjevine
300 ml posnog majoneza
nekoliko kiselih krastavčića
jedna pečena crvena paprika
2 kašičice senfa
Priprema:
Obarite makarone, pa ih procedite.
U činiji pomešajte makarone i tunjevinu, pa dodajte majonez, senf, iseckane krastavčiće i iseckanu papriku.
Dobro izmešajte da se dobije kompaktna smesa, poravnajte salatu i stavite odozgo tanak sloj majoneza.
Stavite u frižider da se lepo ohladi do posluženja.
Sastojci:
1 kilogram krompira
1 veća glavica crnog luka
4 kašike maslinovog ulja
3 kašike sirćeta
so i biber po ukusu
Priprema:
Obarite krompir u ljusci, jer će tako biti mnogo ukusniji. Potom ga oljuštite i iseckajte na kockice.
Oljuštite crni luk i iseckajte ga na rebarca, posolite i pobiberite po ukusu, pa dodajte ulje.
Potom sjedinite luk i krompir, pa salatu prelijte uljem i sirćetom razblaženim sa malo vode.
(Kurir.rs/ Glossy)
Bonus video: