Posna trpeza nije ništa manje ukusna i raznovrsna nego mrsna, ali nekako kada treba da osmislimo posni jelovnik, uvek zastanemo i ne možemo na prvu da se setimo posnih jela.

Kako ove godine Đurđevdan "pada" u sredu, pa bi jelovnik trebalo da bude postan, odlučili smo da vam pomognemo i za vas izdvojimo tri najlepše posne salate koje se spremaju veoma jednostavno i brzo, a savršeno idu i kao predjelo ili uz glavno jelo.

3 recepta za najbrže i preukusne posne salate

Meksička salata

Sastojci:

1 konzerva crvenog pasulja

2 konzerve tunjevine

konzerva kukuruza šećerca

1 crvena paprika

2 glavice luka

so, biber

maslinovo ulje

jabukovo sirće

Meksička salata Foto: Shutterstock

Priprema:

Kukuruz i pasulj ocedite tako da ne ostane soka i stavite u činijj. Isecite na kockice crni luk i papriku, pa dodajte u činiju sa pasuljom i kukuruzom.

Ubacite tunjevinu, pa začinite po želji, a na kraju dodajte sirće i ulje pa dobro promešajte.

Ostavite u frižideru pola sata.

Salata sa tunjevinom i testeninom

Sastojci:

1 kesa makarona

1 konzerva tunjevine

300 ml posnog majoneza

nekoliko kiselih krastavčića

jedna pečena crvena paprika

2 kašičice senfa

Posna salata sa tunjevinom i majonezom Foto: Sea Wave / Alamy / Profimedia

Priprema:

Obarite makarone, pa ih procedite.

U činiji pomešajte makarone i tunjevinu, pa dodajte majonez, senf, iseckane krastavčiće i iseckanu papriku.

Dobro izmešajte da se dobije kompaktna smesa, poravnajte salatu i stavite odozgo tanak sloj majoneza.

Stavite u frižider da se lepo ohladi do posluženja.

Sastojci:

1 kilogram krompira

1 veća glavica crnog luka

4 kašike maslinovog ulja

3 kašike sirćeta

so i biber po ukusu

krompir salata Foto: Zoonar/HLPHOTO, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Priprema:

Obarite krompir u ljusci, jer će tako biti mnogo ukusniji. Potom ga oljuštite i iseckajte na kockice.

Oljuštite crni luk i iseckajte ga na rebarca, posolite i pobiberite po ukusu, pa dodajte ulje.

Potom sjedinite luk i krompir, pa salatu prelijte uljem i sirćetom razblaženim sa malo vode.

