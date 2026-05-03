Početak proleća pravo je vreme za sadnju biljaka koje će vrtu davati boju i strukturu iz sezone u sezonu. Upravo su zato dugogodišnje biljke među najboljim izborima, jer se nakon sadnje vraćaju iz godine u godinu, a mnoge pritom ne zahtevaju mnogo nege.

Ovo vreme je idealno za planiranje vrta koji neće tražiti novu sadnju svake sezone.

Gladiole u dvorištu u punom cvatu, posađene kao ukrasno cveće za kuću i baštu. Foto: Neil Holmes, Holmes Garden Photos / Alamy / Profimedia

Koje dugogodišnje biljke se sade sada

Dugogodišnje biljke su jedan od najpametnijih izbora za vrt jer, za razliku od jednogodišnjeg cveća, ne traže stalnu obnovu. Dovoljno ih je pravilno posaditi, obezbediti im odgovarajuće sunce i zemljište i dati im vremena da se ukorene. Već nakon prve sezone postaju bujnije, a mnoge iz godine u godinu cvetaju sve obilnije.

Prolećna sadnja je posebno praktična jer biljkama daje dovoljno vremena da ojačaju pre letnjih vrućina.

U našem podneblju treba uzeti u obzir razlike između kontinentalnih i primorskih vrtova. U unutrašnjosti bolje uspevaju vrste koje podnose hladnije zime, dok su na primorju važni otpornost na sušu, jako sunce i dobro drenirano zemljište.

Ukrasna kadulja

Ukrasna kadulja je jedna od najzahvalnijih dugogodišnjih biljki za sunčane vrtove. Dugo cveta, privlači pčele i leptire i dobro podnosi toplotu. Njeni ljubičasti, ružičasti ili plavi cvetovi lako se uklapaju sa drugim biljkama.

ukrasna kadulja Foto: Rasvan ILIESCU / Alamy / Profimedia

U kontinentalnim krajevima uspeva na sunčanim mestima, dok je na primorju posebno pogodna jer ne zahteva mnogo vode kada se ukoreni.

Mačja metvica

Mačja metvica je poslednjih godina veoma popularna jer dugo cveta, brzo se širi i ne traži mnogo održavanja. Sivozeleni listovi i nežni ljubičastoplavi cvetovi lepo se kombinuju sa ružama, ukrasnim travama i lavandom.

Dobro uspeva i u kontinentalnim i u mediteranskim uslovima, uz dosta sunca i propusno zemljište.

Mačja metvica Foto: Julie Pigula / Alamy / Profimedia

Rudbekija

Ako želite biljku koja će održati vrt živim i kada leto počne da slabi, rudbekija je odličan izbor. Njeni žuti cvetovi unose toplinu i energiju, a cvetanje je obilno i dugotrajno.

Posebno dolazi do izražaja krajem leta, kada mnoge druge biljke počinju da venu.

Rudbekija Foto: Duncan Selby / Alamy / Profimedia

Jesenja zvezdasta ivančica (aster)

Iako cveta kasnije, proleće je idealno vreme za sadnju kako bi se do jeseni lepo razvila. Ova biljka cveta u nijansama ljubičaste, ružičaste, plave i bele i unosi boju kada vrtu ponovo treba osveženje.

Jesenja zvezdasta ivančica (aster) Foto: Gillian Pullinger / Alamy / Profimedia

Za dugotrajno cvetanje

Najbolje je kombinovati više vrsta koje cvetaju u različitim periodima godine. Tako vrt ostaje lep od proleća do jeseni.

Kod izbora dugogodišnje biljke najvažnije su pravilna sadnja, odgovarajuće sunce i kvalitet zemljišta – mnogo važnije od same popularnosti biljke.

(Kurir.rs/ Blic)

