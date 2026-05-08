Stručnjaci upozoravaju da, uprkos bogatstvu hranljivih materija, ovaj "kuhinjski ostatak" nije pogodan za svaku biljnu vrstu i da u nekim slučajevima može napraviti više štete nego koristi.

Nije svima "po meri"

Talog kafesadrži azot, fosfor i kalijum, zbog čega se često koristi kao prirodni dodatak zemljištu. Osim što može da poboljša plodnost zemlje i pomogne u boljem zadržavanju vlage, on utiče i na strukturu tla, pa se često preporučuje kao deo kompostiranja ili direktno posipanje po zemlji u manjim količinama. Ipak, njegova blago kisela priroda i prisustvo kofeina nisu svima "po meri".

Poseban oprez potreban je kod biljaka koje ne podnose kiselo zemljište ili su osetljive na kofein. Među njima se navode azaleje i rododendroni, kao i određene ukrasne vrste koje mogu pokazati znake stresa ili slabijeg razvoja. Takođe, kod povrtarskih kultura poput šargarepe i krompira, prevelika količina taloga kafe može negativno uticati na rast.

Lavanda ne voli talog kafe Foto: Profimedia

Biljke koje ne treba đubriti talogom od kafe

Krokusi

Lale

Narcisi

Zvonce (glockenblume)

Astre

Hrizanteme

Klematis

Jabuka

Lavanda

Šargarepa

Zbog svega toga, stručnjaci savetuju da se talog kafe koristi pažljivo i umereno, uz dobro poznavanje potreba svake pojedinačne biljke, kako bi efekat u bašti bio zaista pozitivan.

