U vremenu kada se često raspravlja o ulozi žene u porodici i društvu, reči akademika Vladeta Jerotića i dalje odzvanjaju kao podsetnik na duboko ukorenjene obrasce ponašanja i odnosa među polovima. Njegova zapažanja, izrečena bez ulepšavanja, otkrivaju složenost muško-ženskih odnosa na Balkanu i pružaju uvid u način razmišljanja koji se menja sporije nego što bismo očekivali.

Tribine na kojima je govorio akademik Vladeta Jerotić uvek su bile među najposećenijima, bez obzira na to da li je govorio o roditeljstvu, vaspitanju ili emotivnom i društvenom životu. Na jednoj od tih tribina Jerotić je ovako govorio o osobinama pametne žene:

"Pametna žena, koja je zaista pametnija i inteligentnija od muža, to nikada ne pokazuje, upravo zato je pametna. U tome je njena mudrost. Nikada to ne pokazuje. Balkanski muškarci ne mogu da podnesu da im žena bude pametnija od njih, čak i kada jeste pametnija. To sada, polako, nestaje, hvala Bogu, nije više kao što je bilo, ali još uvek je tako".

Vladeta Jerotić Foto: Printscreen Youtube / Ivica I. Ramovic

A kako se na žene gleda u srpskoj patrijarhalnoj porodici, dodatno je pojasnio u tekstu o sedam tipova muškaraca, gde je, između ostalog, naveo sledeće:

"Kada muškarac gleda na ženu sa potcenjivanjem (nekad i sa prezirom), to je loš znak za njegov budući bračni ili vanbračni život. On je tako naučio da gleda svaku ženu još od ranog ili kasnijeg detinjstva, jer je tako na njegovu majku gledao njegov otac. A zašto je njegov otac (deda, pradeda...) tako gledao na ženu? To je najčešće bio 'pogled na ženu' u srpskoj patrijarhalnoj porodici kroz vekove. Potcenjivački odnos balkanskog muškarca prema ženi najbolje pokazuju srpske narodne poslovice."

