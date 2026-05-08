Svi smo pogrešno pohovali tikvice: Samo jedna kašika ovog sastojka u jaja sprečava da upiju ulje!
Pohovane tikvice su omiljeno jelo u mnogim domaćinstvima, ali često se dešava da tokom prženja upiju previše ulja i postanu teške i masne.
Iako mnogi misle da je problem u načinu prženja, pravi trik krije se u jednom jednostavnom dodatku koji menja sve. Reč je o malom, ali veoma važnom sastojku koji pravi razliku između prosečnih i savršeno hrskavih tikvica.
Tajni sastojak koji sprečava upijanje ulja
Glavna caka je da se u smesu sa jajima doda mala količina praška za pecivo.
Ovaj dodatak čini smesu laganom i vazdušastom, čime se stvara zaštitni sloj koji sprečava da tikvice upiju višak ulja tokom prženja.
Rezultat su tikvice koje su spolja hrskave, a iznutra mekane i lagane.
Zašto ovaj trik funkcioniše
Prašak za pecivo reaguje tokom prženja i stvara sitne mehuriće u smesi.
To dovodi do sledećeg:
- formira se lagana i vazdušasta korica
- ulje teže prodire u unutrašnjost tikvica
- jelo ostaje hrskavo, a ne masno
Zbog toga poh postaje „barijera“ koja čuva strukturu i ukus.
Kako pravilno pripremiti tikvice
Da bi trik dao najbolji rezultat, važno je da ispoštujete nekoliko koraka:
- tikvice iseći na kolutove i posoliti
- ostaviti ih 10 do 15 minuta da puste vodu
- dobro ih osušiti papirnim ubrusom
- umutiti jaja i dodati jednu kašičicu praška za pecivo
- tikvice uvaljati u brašno, zatim u jaja, pa u prezle
Ova priprema dodatno smanjuje mogućnost upijanja ulja.
Još jedan važan savet
Pored ovog sastojka, važna je i temperatura ulja.
- ulje mora biti dobro zagrejano
- tikvice ne treba pržiti u prehladnom ulju
- ne stavljajte previše komada odjednom
Ako ulje nije dovoljno vruće, tikvice će upiti više masnoće bez obzira na pripremu.
Greška koju svi prave
Najčešća greška je preskakanje ovog dodatka i ubacivanje tikvica direktno u jaja bez ikakvih izmena.
Bez praška za pecivo, smesa je gušća i lakše upija ulje, pa tikvice postaju teške i gnjecave.
