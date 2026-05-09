Spanaćje biljka hladnije sezone i najbolje uspeva u proleće i jesen. Najbolje ga je saditi kada su temperature između 7 i 21°C. Visoke temperature uzrokuju brzo „cvetanje“ (stvaranje semena), zbog čega biljka prestaje da razvija listove.

Da biste to izbegli, sadite spanać 4–6 nedelja pre poslednjeg mraza ili krajem leta za jesenju berbu.

Kako saditi spanać

Spanać se lako uzgaja iz semena.

- Rahlite zemlju i dodajte kompost

- Posejte seme na razmak od oko 5 cm i dubinu od 1–1,5 cm

- Razmak između redova neka bude oko 30 cm

- Zalivajte redovno, tako da zemlja bude vlažna, ali ne natopljena

- Kada biljke niknu, proredite ih na razmak od 10–15 cm

Sorte spanaća

Savoj (kovrdžavi)

Otporniji, ali teži za čišćenje. Primeri: Bloomsdale, Tyee, Sunangel.

Polusavoj

Srednje naboran, lakši za upotrebu. Primeri: Kolibri, Tundra, Acadia.

Glatki (ravni list)

Lak za pranje i idealan za salate. Primeri: Seaside, Olympia, Red Tabby.

Gajenje spanaća

Nega spanaća

Potrebno mu je najmanje 4 sata sunca dnevno, idealno 6–10 sati. Najbolje uspeva u dobro dreniranom zemljištu bogatom azotom i organskom materijom.

Potrebno je oko 2,5–5 cm vode nedeljno. Nedostatak vode može izazvati gorak ukus. Najbolje raste na 7–21°C. Ne podnosi temperature iznad 24°C.

Dodajte đubrivo oko 4 nedelje nakon nicanja. Dobro reaguje na organska đubriva bogata azotom (npr. od algi ili ribe).

Najčešći problemi kod uzgajanja spanaća prave štetočine. Lisne vaši i mineri lista su najčešći problem. Rešenje mogu da budu korisni insekti (npr. bubamare) ili neem ulje. Takođe, dešava se da se pojavi bolesti pout plamenjače koja uzrokuje žute mrlje na listovima i belu prevlaku sa donje strane. Rešenje ju primena fungicida.

Kako brati spanać

Mladi listovi (baby spanać)

Bere se 20–35 dana nakon sadnje.

Uzimaju se spoljašnji listovi, najviše četvrtina biljke odjednom.

Zreli listovi

Spremni za berbu nakon 4–6 nedelja.

Berba je ista – uklanjaju se spoljašnji listovi, što podstiče rast novih.

Čuvanje spanaća

Kako čuvati spanać

Najbolje ga je koristiti svežeg.

- Operite i osušite listove

- Stavite ih u zatvorenu posudu

- Čuvajte u frižideru do 2 nedelje

Uzgoj u saksijama

Spanać je odličan za saksije jer ne zahteva mnogo prostora.

- Ima plitak koren

- Saksija treba da ima drenažne rupe

- Postavite je na mesto sa najmanje 4 sata sunca

