Crassula ovata, poznata i kao "drvo novca", može da dobije bujniji rast i cvetanje uz jednostavan kućni trik sa dva sastojka, kvascem i šećerom.

Prema opisanom savetu, ova kombinacija se razmuti u mlakoj vodi i ostavi da odstoji dok ne počne da fermentiše, a zatim se razblažena koristi za zalivanje biljke jednom mesečno u periodima rasta. Ideja je da kvasac obezbedi hranljive materije, dok šećer podstiče razvoj korisnih mikroorganizama u zemljištu.

Krasula

Naglašava se da krasula ne voli preterano zalivanje ni tamne prostore, već svetlo i umerenu negu, pa su i ti uslovi ključni za njen razvoj.

Uz pravilnu negu i povremeno "prihranjivanje" ovom mešavinom, biljka navodno postaje bujnija, sa jačim listovima i većom šansom za cvetanje.

