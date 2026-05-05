Sok od zove nekada nezaobilazan u domaćinstvima, danas ponovo dobija na popularnosti zbog prirodnih sastojaka i lake pripreme.

Evo kako da ga napravite:

Sastojci:

  • 25 cvetova zove
  • 3 l vode
  • 1.25 kg šećera
  • 4 limuna
Foto: Shutterstock

Priprema:

Cvetove lagano očistite i kratko isperite, pa ih potopite u hladnu vodu i ostavite da stoje 24 sata. Zatim procedite tečnost, dodajte šećer i sveže ceđen sok od limuna. Zagrevajte dok ne provri i dok se šećer ne otopi. Ostavite da se ohladi, ponovo procedite kroz gazu i sipajte u sterilisane flaše. Čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

