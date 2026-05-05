Sok od zove je osvežavajući napitak blagog mirisa koji mnoge podseća na proleće i toplije dane.
Starinski recept za sok od zove: Bakin napitak koji obožavaju generacije, evo kako da ga napravite
Sok od zove nekada nezaobilazan u domaćinstvima, danas ponovo dobija na popularnosti zbog prirodnih sastojaka i lake pripreme.
Evo kako da ga napravite:
Sastojci:
- 25 cvetova zove
- 3 l vode
- 1.25 kg šećera
- 4 limuna
Sok od zove
Priprema:
Cvetove lagano očistite i kratko isperite, pa ih potopite u hladnu vodu i ostavite da stoje 24 sata. Zatim procedite tečnost, dodajte šećer i sveže ceđen sok od limuna. Zagrevajte dok ne provri i dok se šećer ne otopi. Ostavite da se ohladi, ponovo procedite kroz gazu i sipajte u sterilisane flaše. Čuvajte na hladnom i tamnom mestu.
