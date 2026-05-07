Dva sastojka koja svakodnevno bacate mogu da pretvore umorne biljke u prave cvetne lepotice - brzo, prirodno i bez hemije.

Uz ovu tečnost vaše saksijsko i baštensko cveće može naglo da napreduje, a pravi se od stvari koje obično završavaju u smeću. Reč je o starom, proverenom triku koji pomaže da zemlja u saksijama "oživi" i ponovo postane bogata hranljivim materijama.

Zašto biljke u saksijama prestaju da rastu?

Zemlja iz prodavnice se vremenom iscrpi, zbije i postane tvrda, pa voda teško prolazi, a koren ostaje bez vazduha. U takvim uslovima biljka praktično gladuje i počinje da vene, bez obzira na to koliko je zalivate. Rešenje je jednostavna prirodna tečnost koja hrani biljku i vraća život zemlji. Kada dobije potrebne minerale, biljka lakše formira nove listove i pupoljke, jer konačno ima "gorivo" za rast.

Foto: Shutterstock

Sve što vam treba su kora od banane i ljuska od jajeta. Banana je bogata kalijumom koji podstiče cvetanje, dok ljuska jajeta sadrži kalcijum važan za jačanje biljke. Iseckajte dve kore banane i stavite ih u teglu od jednog litra. Dodajte usitnjene, oprane i osušene ljuske od tri do četiri jajeta. Prelijte mlakom vodom, zatvorite i ostavite da stoji 48 sati na tamnom mestu. Nakon toga procedite tečnost, pa je koristite za zalivanje cveća jednom u deset dana.

Ova mešavina posebno može pomoći i biljkama koje su već počele da propadaju. Prirodni sastojci podstiču koren i mogu pokrenuti nove izdanke, pa vredi pokušati pre nego što biljku otpišete.

