Poljakinja Klaudija Tugul, koja je svoju adresu stacionirala u Majamiju, redovno putem Tik-Toka informiše svojih 125.000 pratilaca o specifičnostima života preko okeana. Nedavno je podelila traumatično iskustvo svoje prijateljice koja je tokom turističke posete Americi bila prinuđena da potraži hitnu medicinsku pomoć.

Od sumnje na trovanje do nepodnošljivog bola

Drama je započela kada se gošća iz Poljske odmah po dolasku požalila na probadanja u predelu stomaka. U početku su verovale da je reč o reakciji organizma na američku kuhinju ili promenu vode, ali se stanje ubrzano pogoršavalo.

"U jednom trenutku bol je bio toliko jak, da je rekla da ne može da izdrži i da mora da ide u hitnu pomoć", prisetila se Klaudija.

Lekari u urgentnom centru u Majamiju su za manje od šest sati sproveli detaljnu dijagnostiku, utvrdili da je reč o ozbiljnoj upali bubrega, te su pacijentkinju nakon primljene infuzije otpustili na kućno lečenje.

Astronomski troškovi američkog zdravstva

Šok koji je usledio nakon ozdravljenja bio je finansijske prirode. S obzirom na to da devojka nije imala stalno prebivalište u Sjedinjenim Državama, račun je stigao na kućni prag njene prijateljice influenserke. Cifre na papiru delovale su nerealno:

Analiza krvi (metabolički panel): preko 2.300 dolara

Kompletna krvna slika: više od 1.400 dolara

Analiza urina: skoro 1.000 dolara

Najveći apsurd bio je test na trudnoću, koji u slobodnoj prodaji košta desetak dolara, dok ga je bolnica fakturisala neverovatnih 1.170 dolara. Ipak, apsolutni rekorder bio je CT skener stomaka i karlice, čija je cena iznosila frapantnih 25.352 dolara. Samo prisustvo u urgentnom centru i primanje infuzije dodali su još nekoliko hiljada na konačnu sumu.

Klaudija Tugul o medicinskom računu u Americi Foto: Printscreen/TikTok/klaudiatugul

Lekcija vredna 45.000 evra

Kada se sve sabralo, boravak u bolnici kraći od šest sati koštao je oko 45.377 evra. Srećna okolnost u ovoj priči jeste to što je prijateljica pre puta uplatila kvalitetno zdravstveno osiguranje koje će u potpunosti izmiriti ovo dugovanje. Klaudija je ovu priču iskoristila kao ozbiljno upozorenje svima koji planiraju put u inostranstvo.

"Još jednom apelujem, ako putujete u Sjedinjene Američke Države, zapamtite - osiguranje je osnova", zaključila je ona.

