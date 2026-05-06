Slušaj vest

Testenina od bajatog hleba je jelo koje kombinuje jednostavnu pripremu sa originalnim ukusom. Dovoljno je da se stari hleb potopi u vodu i usitni, a zatim pomeša sa brašnom i vodom kako bi se dobilo elastično testo koje podseća na klasičnu testeninu. Zahvaljujući tome, jelo dobija nežnu teksturu i blago orašast ukus, koji se savršeno slaže sa jednostavnim sosovima.

Foto: Natalia Peredniankina / Alamy / Profimedia

Ovo jelo se savršeno uklapa u ideju da se hrana ne baca, koja je duboko ukorenjena u italijanskoj tradiciji. Ne zahteva ni složene sastojke, ni veliko kulinarsko umeće, a ipak omogućava da se napravi zasitan obrok. Ključ je u jednakim porcijama - jednaka količina prezli od ustajalog hleba, brašna i vode. Od ova tri sastojka dobija se masa koju, nakon mešenja, možete da oblikujete u testeninu.

Testenina od ustajalog hleba je pojednostavljena verzija passatelli, jela koje potiče iz siromašnijih regiona Italije, gde je svaka kriška hleba bila dragocena. Italijanski kuvari ističu da se čak i od najjednostavnijih namirnica može pripremiti nešto zasitno i puno ukusa. Prema njihovim rečima, upravo se u takvim receptima otkrivaju prava kreativnost i poštovanje prema hrani.

Bajat hleb Foto: Shamil / Alamy / Profimedia

Kako da pripremite testeninu od bajatog hleba?

Sastojci:

100 g bajatog hleba

100 g pšeničnog brašna tip 500

100 ml vode

Priprema:

Na početku je potrebno da ustajali hleb potpuno osušite, možete da ga stavite i na nekoliko minuta u blago zagrejanu rernu. Zatim ga sameljite u sitne prezle i izmerite oko 200 g. U veliku posudu sipajte prezle, brašno i prstohvat soli. Postepeno dolivajte toplu vodu, istovremeno meseći testo rukom. Posle nekoliko minuta, testo bi trebalo da postane glatko, elastično i lako za oblikovanje.

Testo zatim podelite na porcije i provlačite kroz presu za krompir sa velikim rupama, kako biste dobili deblja rezanca. Ako nemate presu, možete da ih oblikujete ručno, tako što ćete ih iseći na manje komade.

VIDEO: Kako se cedi kuvana testenina: