Ova greška može da uništi jorgovan: Evo kada i kako bi trebalo da ga orezujete da bi bio pun cvetova
Ako vaš jorgovan svake godine ima sve manje cvetova, problem možda nije u zemlji ili vremenu, već u rezidbi. Iskusni baštovani tvrde da upravo pravilna rezidba odlučuje hoće li biljka sledećeg proleća biti puna cveta ili gotovo "gola".
Stručnjak za baštovanstvo Džo Svift otkriva jednostavno pravilo koje mnogi zanemaruju — jorgovan se orezuje odmah nakon cvetanja.
Ključ za više cvetova
Jorgovan cveta kratko, obično 2 do 3 nedelje, ali upravo tada treba reagovati.
Kada precveta blago ga orežite svake godine, uklonite slabe i suve grančice, izbacite izdanke iz korena i skratite predugačke grane.
Cilj je da ostanu zdrave grane debljine olovke, to je idealna struktura za cvetanje naredne godine.
Ako je biljka pregusta, deformisana i slabo cveta, rešenje je jača rezidba.
Skratite ga na oko 15–20 cm od zemlje. Da, te godine neće cvetati, ali sledeće će izbaciti nove, snažne izdanke.
Zatim izaberite nekoliko najjačih grana, ostale uklonite i formiraj novu, zdravu strukturu.
Jorgovan je izdržljiv
Ovaj cvet je zaista izdržljiv - podnosi ekstremne temperature, uspeva u većini zemljišta (osim jako kiselog), otporan je na zagađenje, te je zato idealan za gotovo svako dvorište
(Kurir.rs/Blic)
