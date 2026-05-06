Đurđevdan ove godine pada u sredu, te bi prema crkvenim pravilima trebalo obeležiti posnom trpezom. Postoje jednostavna i praktična rešenja za predjela od posnih namirnica, a koja se veoma lako prave. 

Donosimo vam recept za čak 3 rolata od jedne smese. Prave se od krekera i kuvanog krompira a dodaci mogu biti razni tako da se dobiju različiti ukusi i boje. 

Sastojci za osnovnu smesu:

- 1,200 g krompira

- 400 g krekera

- 250 g posnog majoneza

- so

- 3 čena belog luka

Foto: Printscreen/Serpica Recepti

 Krompir ogulite i skuvajte sa belim lukom. Vodu ostavite jer u njoj možete odmah skuvati šećerac (5 minuta) i kada i njega izvadite iz vode u istoj skuvajte i spanać (5 minuta). Beli luk izvadite jer nam je poslužio samo za blagu aromu.. Vreo krompir izgnječite kao za pire i ostavite da se smlači. Dodajte mlevene krekere, majonez i sve rukom dobro sjedinite. Dobije se oko 1,500 g testa, tako da za svaki rolat je potrebno oko 500 g.

Ostali sastojci mogu biti po vašem ukusu. Evo nekih kombinacija.

1.rolat

- 1 kašičica kurkume (za testo)

- 50 g spanaća

- 100 g posnog majoneza

- so po ukusu

Testo izmesite sa kurkumom. Između dva pek papira razvaljajte oklagijom, sklonite gornji papir pa premažite iseckanim spanaćem u koji ste umešali majonez i malko posolili. Umotajte uz pomoć papira i ostavite do sutradan.

2.rolat

- 1 kašika origana(za testo)

- 3 kašike kečapa

- 180 g tunjevine

Testo umesite sa origanom i kao i predhodni razvucite oklagijom. Izmešajte tunjevinu i kečap pa premažite i urolajte. Ostavite da se hladi.

Foto: Printscreen/Serpica Recepti

3. rolat

- 3 kašike ajvara (za testo)

- 200 g kukuruza šećerca

- 100 g majoneza

Testo umesite sa ajvarom, razvucite. Izmešajte majonez i kuvani kukuruz, premažite, urolajte pa na hlađenje.

Rolate isecite i poslužite.

(Kurir.rs/Stvarukusa)

