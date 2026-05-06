Kuhinjska so može biti efikasan saveznik protiv korova, ali i opasno oružje ako se koristi bez mere. Mnogi baštovani je biraju kao prirodnu alternativu hemijskim sredstvima, ali malo ko zna da može trajno oštetiti zemljište.

So je efikasan, jeftin i prirodan način za uništavanje korova, jer isušuje biljke i izvlači vlagu iz njihovih ćelija.

Međutim, može lako da ubije okolne biljke ili da se uvuče u zemlju i da utiče na njeno dugoročno zdravlje.

So vam možete pomoći samo ako koristite običnu kuhinjsku so, tačnije natrijum-hlorid, a ne magnezijum-sulfat ili morsku so.

Kako so zapravo deluje?

So ubija biljku tako što izvlači vodu iz ćelija i sušuje je, zatim remeti unutrašnju ravnotežu biljke i dovodi do potpunog sušenja

Zato je najefikasnija kada se pomeša sa vodom, jer je biljka tada lakše upija.

Gde je bezbedno koristiti?

Najbolje funkcioniše na mestima gde ne želite ništa da raste.

Primeri za to su:

- pukotine u betonu

- između pločica

- prilazi i staze

So je najbolje pomešati sa vodom i to odnos 2:1 ili 3:1.

