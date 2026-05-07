Knedle za supu su jedan od onih jednostavnih, ali neizostavnih dodataka koji domaću supu čine bogatijom i zasitnijom. Mekane, lagane i vazdušaste, prave se od svega nekoliko osnovnih sastojaka, a uz malo pažnje u pripremi dobijate savršenu teksturu koja se topi u ustima. Idealne su uz bistru supu, pileću ili goveđu, i često su omiljeni deo obroka i kod dece i kod odraslih. Recept je neodoljiv.

Sastojci:

1 jaje

3 do 4 kašike griza

prstohvat soli

1 kašičica ulja (po želji)

Priprema:

U dubljoj činiji razbijte jaje i dobro ga umutite viljuškom ili žicom dok ne postane blago penasto i ujednačeno. Ovo je važno kako bi knedle bile što vazdušastije.

Dodajte prstohvat soli, a zatim po želji i kašičicu ulja. Ulje doprinosi mekšoj teksturi, ali nije obavezno.

Supa sa knedlama

Počnite da dodajete griz postepeno, kašiku po kašiku, uz stalno mešanje. Smesa treba da bude gusta, ali i dalje dovoljno mekana da može da se spušta kašičicom, otprilike kao gušća kaša ili smesa za puding.

Kada postignete željenu gustinu, ostavite smesu da odmori 10 do 15 minuta. Tokom ovog vremena griz će nabubriti i smesa će se još malo zgusnuti, što je potpuno normalno.

U međuvremenu pripremite supu i dovedite je do laganog ključanja, važno je da ne ključa jako, već da lagano "krčka", kako se knedle ne bi raspale.

Kada je smesa spremna, uzmite malu kašičicu i vlažnim prstom ili drugom kašičicom spuštajte male količine direktno u supu. Knedle će prvo potonuti, a zatim isplivati i početi da rastu.

Kuvajte ih na tihoj temperaturi 10 do 15 minuta, u zavisnosti od veličine. Gotove su kada narastu, postanu mekane i lagane, bez sirovog jezgra u sredini.

