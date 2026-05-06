Srpska pravoslavna crkva 6. maja obeležava Đurđevdan, dan posvećen svetom velikomučeniku i pobedonoscu Georgiju. U narodu je poznat kao Sveti Đorđe ili Đurađ, a na ikonama je najčešće prikazan kao hrabri konjanik koji kopljem savladava aždaju, simbolizujući pobedu dobra nad zlom.

Đurđevdan je jedna od najrasprostranjenijih krsnih slava u srpskom narodu, odmah uz Svetog Nikolu i Svetog Jovana. Mnogi vernici obeležavaju ovaj dan kao svoj najveći porodični praznik, kada se u domovima okupljaju rodbina i prijatelji, pali slavska sveća i priređuje trpeza u čast sveca zaštitnika.

Sveti Georgije se proslavlja dva puta godišnje: 6. maja, u proleće, kao Đurđevdan i 16. novembra, u jesen, kao Đurđic. Uz ovaj praznik vezani su i brojni običaji koji označavaju dolazak proleća, obnovu prirode i novi početak.

U nastavku izdvajamo čestitke koje možete da uputite svojim najmilijima koji danas proslavljaju Đurđevdan.

Najlepše čestitke za Đurđevdan

1. Pomogla ti krsna slava, zaštitila svakog tvoga, dok u crkvi kolač sečeš, ti pomeni sveca svoga. On te štiti, on te voli i zato se njemu moli. Srećna slava, domaćine!

2. Nemoj danas ništa da te brine, srećna slava, domaćine. Na stolu je slavski kolač žito i vino, trpeza je postavljena fino, Đurđevdan se večno slavi, živi bili i da ste zdravi!

3. Srećna slava! Neka vam sveti Georgije prelije bačve vinom, domove žitom i zdravljem, a polja rodom i berićetom.

4. Danas kada upalite slavsku sveću, neka vam Sveti Đorđe donese sreću. Deca da vam rastu živa i zdrava, srećna vam vaša slava!

5. Sveti Georgije zauzima posebno mesto. Zato ga Srbi slave često. On je život dao za veru i Hrista, zato je njegova vera čista. S ponosom ovu slavu slavi, kao svaki vernik pravi! Srećna slava!

6. Domaćice vredna, prava, srećna tebi krsna slava, prekrsti se i pomoli nek prestane sve što boli, nek te prava vera snaži i neka ti dušu blaži. Srećna slava i sve najlepše!

7. Domaćine svoga krsnog sveca poštuj, on se uvek voli! Sveti Đorđe tebe čuva, za tebe se moli. Proslavljajući njega, slaviš samog Boga, prenesi svojoj deci da ne žive bez toga.

8. Dogoreva slavska sveća, nek vas prati svaka sreća. I nek tamjan zamiriše, sve nevolje nek izbriše. Nek vas vodi vera prava i neka je srećna krsna slava.

9. Nek te i na ovaj Đurđevdan ništa ne brine. Srećna slava, domaćine!

10. Da se na svaki Đurđevdan i dalje sastajemo u zdravlju i miru. Neka nam polja budu rodna, neka nam voćnjaci budu plodni, neka nam u podrumu uvek budu burad puna vina i neka nam uvek bude bitna samo istina! Srećna slava, prijatelju!

11. Dogoreva slavska sveća, nek vas prati svaka sreća i nek tamjan zamiriše, sve nevolje nek izbriše, nek vas vodi vera prava i srećna vam krsna slava.

12. Neka ti Sveti Đorđe osvetli put svakim novim danom, da u domu tvom caruju mir, ljubav i razumevanje. Srećna slava tebi i tvojoj porodici!

13. Uz miris tamjana i sjaj slavske sveće, neka u vaš dom uđu blagostanje, radost i zdravlje. Da Đurđevdan proslavljate još mnogo godina u slozi i veselju. Srećna slava!

14. Neka ti krsni svetac bude štit u nevolji i oslonac u svakoj brizi. Da te prate radost, napredak i dobra sreća, danas i uvek. Srećna slava, domaćine!

15. Na ovaj sveti dan, neka se u vašem domu umnože osmesi, a umanje brige. Neka Đurđevdan donese mir duši, snagu veri i zdravlje svima koji pod ovim krovom žive. Srećna slava!

VIDEO: Danas je Đurđevdan