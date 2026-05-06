Đurđevdan je ove godine pao u sredu, a to je mnoge domaćine stavilo pred istu dilemu: da li slavska trpezamora da bude posnaili se ipak može izneti mrsna hrana?

Iako se slava u mnogim domovima doživljava i kao porodično okupljanje, crkvena pravila po ovom pitanju su jasna. Kada krsna slava padne u dan posta, odnosno u sredu ili petak, trpeza treba da bude posna.

Prema crkvenom učenju, pripremanje mrsne hrane za slavu u vreme posta smatra se velikim grehom. To znači da se na trpezi tada ne bi trebalo da se nađu meso, jaja, mlečni proizvodi i ostala mrsna jela.

Kako se često ističe u crkvenim objašnjenjima, bolje je i ne okupljati goste oko slavske trpeze nego ih, na veliki praznik i u dan kada Crkva propisuje post, navoditi da mrse.

Drugim rečima, slava nije samo gozba, već pre svega duhovni čin. Zato se, kada praznik padne u posni dan, od domaćina očekuje da poštuje pravila posta.

Sveštenici posebno upozoravaju na običaj koji se u nekim kućama može videti: domaćini najpre iznesu malo posne hrane ili ribu, a zatim gostima posluže mrsna jela.

Okrugli slavski kolač ukrašen tradicionalnim simbolima i krstom Foto: Milovan Radmanovac / Alamy / Profimedia

Takav postupak se smatra neprimerenim, jer se time samo formalno ispunjava pravilo, dok se suština posta zanemaruje. Crkva to vidi kao licemerje, a ne kao pravi izraz poštovanja praznika i krsne slave.

Posna slavska trpeza, međutim, ne mora da bude skromna ni siromašna. Naprotiv, može biti svečana, bogata i ukusna, uz ribu, posna predjela, salate, pite, pasulj, povrće, posne kolače i druge specijalitete koji ne krše crkvena pravila.

Ipak, postoji i izuzetak koji mnogi vernici ne znaju. Tokom takozvane Trapave nedelje, odnosno prve sedmice posle završetka Velikog posta, važi razrešenje od posta.

U tom slučaju, čak i ako slava padne u sredu ili petak, trpeza ne mora da bude posna. Naprotiv, tada se priprema mrsna slavska trpeza, jer se u toj sedmici ne posti.

