Koji prirodni rastvor je idealan za bilje na vikendici

Prolećno buđenje prirode donosi radost svima koji vole boravak na otvorenom, ali za vlasnike vikendica i imanja to je i period intenzivnih radova. Dok bašte cvetaju, biljke postaju ranjive na različite bolesti i napade štetočina, što zahteva adekvatnu negu i zaštitu.

Prirodni saveznik vikendaša

Među vlasnicima placeva u okolini prestonice, naročito onih koji slobodno vreme provode u mestima poput Sopota, sve je popularniji jedan starinski, potpuno prirodan recept. Umesto posezanja za agresivnom hemijom kada primete tamne mrlje na lišću ruža ili sušenje voćaka, iskusni baštovani se okreću prirodi. Glavni savet koji se može čuti na forumima i u razgovoru sa komšijama glasi: potražite koprivu u neposrednoj blizini i od nje napravite moćan preparat.

Prirodni rastvor za rast bilja i cveća na vikendici Foto: Alexander Shapovalov / Alamy / Profimedia

Besplatna infuzija za jači imunitet biljaka

Rastvor od koprive nije samo lek, već i prava energetska bomba za biljke. On deluje kao prirodni eliksir koji hrani vegetaciju dok su vlasnici u gradu posvećeni poslovnim obavezama. Ova organska metoda pruža dugotrajnu podršku korenovom sistemu i nadzemnom delu biljke, a pritom ne košta apsolutno ništa.

Postupak pripreme domaćeg đubriva

Za pripremu vam je potrebna plastična posuda veće zapremine. Koprivu treba ubrati pre cvetanja, usitniti je makazama i napuniti kantu do polovine. Preko biljaka sipajte vodu - idealno je koristiti kišnicu ili vodu koja je odstajala. Posudu smestite na sunce i povremeno promešajte sadržaj. Fermentacija je počela kada primetite mehuriće, a proces je završen nakon desetak do četrnaest dana, kada tečnost potamni i prestane da peni. Kako bi se ublažio neprijatan miris koji prati ovaj proces, preporučuje se dodavanje jedne šake pepela u mešavinu.

Prirodni rastvor od koprive predstavlja efikasnu organsku metodu za prihranu i zaštitu bilja Foto: Shutterstock

Primena i benefiti koprive

S obzirom na to da je kopriva bogata gvožđem, azotom, kalijumom i magnezijumom, ovaj rastvor je idealan za tretiranje paprike, paradajza, cveća i mladih zasada voća.

Za prihranu: Pomešajte jedan litar koncentrata sa deset litara vode i zalivajte biljke jednom nedeljno direktno u tlo. To će osigurati snažan koren i brži razvoj.

Pomešajte jedan litar koncentrata sa deset litara vode i zalivajte biljke jednom nedeljno direktno u tlo. To će osigurati snažan koren i brži razvoj. Za zaštitu: Razblažite jedan litar tečnosti u dvadeset litara vode i prskajte lišće. Ovakva mešavina efikasno odbija lisne vaši, suzbija gljivična oboljenja i deluje preventivno protiv pepelnice i plamenjače.

