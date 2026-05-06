Slušaj vest

Sa porastom polena u vazduhu i češćim provetravanjem prostorija, roletne postaju ključno mesto nakupljanja prašine, alergena i nečistoća. Za postizanje čistog doma nisu nužna skupa sredstva, jer se efikasni alati često već nalaze u kuhinji.

Iako je korišćenje obične krpe čest pristup, postoje korisnije metode za čišćenje roletni koje ne zahtevaju dodatne troškove. Stručnjaci za uređenje enterijera preporučuju nekoliko proverenih metoda za održavanje čistoće prozorskih zasena, piše Mirror.

Kuhinjska hvataljka kao alat za čišćenje

Prva metoda uključuje prenamenu kuhinjske hvataljke u praktičan alat. Potrebno je omotati oba kraja hvataljke krpama od mikrovlakana i pričvrstiti ih gumicom. Ovako pripremljenim alatom obuhvati se svaka lamela, te se laganim kliznim pokretom čisti celom dužinom.

Kako najlakše očistiti roletne Foto: Shutterstock

Ova brza i jednostavna tehnika omogućava istovremeno čišćenje obe strane u jednom potezu. Metoda se pokazala posebno korisnom na aluminijumskim i venecijanskim roletnama.

Stare čarape i usisivač

Takođe, stare čarape predstavljaju korisno rešenje. Metoda se sastoji u tome da se čarapa navuče na ruku, namoči u toplu vodu sa dodatkom deterdženta za posuđe, nakon čega se rukom prelazi preko svake pojedinačne lamele. Kao alternativa, može se koristiti usisivač sa nastavkom sa mekom četkom. Nežnim pokretima od vrha prema dnu, roletne se brzo osvežavaju, a ovaj pristup je najpogodniji za rimske, rolo i platnene zavese. Maramice za sušilicu su korisne za uklanjanje statičkog elektriciteta i odbijanje prašine sa drvenih roletni ili onih izrađenih od veštačkog drveta.

Kako najlakše očistiti roletne Foto: Shutterstock

Pranje u mašini za veš

Određene vrste roletni mogu se prati i u mašini za veš, ali je nužan oprez. Kod platnenih vertikalnih roletni, potrebno ih je pažljivo odvojiti i staviti u jastučnicu ili mrežastu vrećicu za pranje. Mašina se nakon toga uključuje na program za osetljivo pranje, pri čemu jastučnica ili vrećica štite materijal tokom ciklusa. Pre odabira ovog pristupa, neophodno je da detaljno proverite vrstu tkanine i deklaraciju o održavanju na samim roletnama.

Pogledajte video: Kako očistiti klimu