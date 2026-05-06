Ruskinja Kristina Ozturk prvo dete je rodila sa samo 17 godina, deceniju kasnije ima 22 deteta. Stekla je slavu 2021. godine nakon što je otkrila da je dobila 22 dece putem surogat majčinstva sa svojim suprugom Galipom osuđenim kriminalcem i milijarderom koji je bio osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva pre nego što je pobegao.

Pobegao iz Turske u Gruziju nakon doživotno presude

Kristina Ozturk (28) deli decu sa biznismenom Galipom Ozturkom, koji je pušten iz zatvora u julu nakon što je odslužio dve godine od svoje osmogodišnje kazne vezane za optužbe za drogu. On je prethodno bio osuđen na doživotni zatvor u Istanbulu zbog navodnog naručivanja ubistva zaposlenog Kuveta Koseoglua 1996. godine. Pobegao je iz Turske kako bi započeo novi život u Gruziji nakon što je apelacioni sud potvrdio presudu 2018. godine.

Galip je rođen 1965. godine u okrugu Ajvadžik u Samsunu i osnivač je kompanije „Metro Tourism“, jedne od najvećih turskih kompanija za međugradski prevoz putnika. Sada je njegova supruga Ruskinja, Kristina, obećala da će imati još dece sa ovim kriminalcem.

Platili surogat majkama 180.000 dolara

Između marta 2020. i jula 2021. godine, par je platio 133.000 funti (180.000 dolara) surogat majkama kako bi im pomogle da prošire porodicu, što je rezultiralo porodicom koju čine Viktorija, Mustafa, Marjam, Ajrin, Alis, Hasan, Džudi, Harper, Tereza, Husein, Ana, Izabela, Ismail, Mehmet, Ahmet, Ali, Kristina, Alena, Sara, Lokman, Alparslan i Olivija. Šokantno je da je 20 dece iz ove porodice rođeno u razmaku od samo godinu dana.

Iako bi 22 dece nekim ljudima bilo i više nego dovoljno, Ozturk i Galip su razgovarali o tome da ukupno imaju više od 100 beba.

U intervjuu za „Fabulous“ 2021. godine, Ozturk je rekla da je sanjala o velikoj porodici „od detinjstva“.

„Moj muž je takođe sanjao o velikoj, srećnoj porodici. Tako da smo, nakon što smo se upoznali, počeli da sprovodimo naš san u delo“, rekla je. „Naša romantična veza se promenila, ali se onda promenio i ceo naš život, ne samo romantični deo.“