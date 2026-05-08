Malo ko razmišlja o tome da uobičajene kućne navike mogu direktno da utiču na visinu mesečnih računa. Frižider, iako stalno radi u pozadini, jedan je od uređaja koji najviše doprinosi ukupnoj potrošnji struje u domaćinstvu. Upravo zato i najmanja greška u njegovom podešavanju može da napravi razliku koju ćete primetiti na računu, i to mnogo pre nego što očekujete.

Stručnjaci preporučuju da temperatura u frižideru bude podešena na oko 4 stepena Celzijusa. Upravo se ta temperatura smatra optimalnom, jer omogućava sigurno čuvanje namirnica uz najmanju moguću potrošnju struje. Ako je frižider podešen na nižu temperaturu, na primer 1 ili 2 stepena, kompresor mora raditi češće i duže kako bi održavao toliku hladnoću. To povećava potrošnju struje i može ubrzati trošenje uređaja. S druge strane, previsoka temperatura može skratiti rok trajanja hrane i povećati rizik od kvarenja namirnica.

Za zamrzivač stručnjaci preporučuju temperaturu od minus 18 stepeni Celzijusa. Sve niže od toga uglavnom samo nepotrebno povećava potrošnju energije. Na veću potrošnju ne utiče samo temperatura, već i način korišćenja frižidera. Često otvaranje vrata, stavljanje tople hrane u uređaj ili loša ventilacija oko frižidera dodatno povećavaju potrošnju električne energije.

Važnu ulogu imaju i gumene zaptivke na vratima. Ako nisu dobro zatvorene, hladan vazduh izlazi iz uređaja pa frižider mora raditi više kako bi održao zadatu temperaturu. Redovno čišćenje i povremena provera zaptivki mogu pomoći u smanjenju računa za struju. Moderni frižideri danas su znatno efikasniji nego ranije, ali pravilno podešavanje temperature i dalje je jedan od najjednostavnijih načina za smanjenje potrošnje električne energije u domaćinstvu.

