Jagode važe za jednu od omiljenih biljaka u baštama, ali mnogi tek kada dođe sezona shvate da rod nije onakav kakav su očekivali.

Upravo u maju, kada biljke počinju da cvetaju i kada vremenski uslovi postaju topliji, pravi je trenutak da se preduzme jednostavan korak koji može značajno da utiče na kvalitet roda.

Jagode su posebno popularne među baštovanima jer su zahvalne za uzgoj i uspevaju sve dok imaju dovoljno svetlosti i redovno se zalivaju. Ipak, jedan od glavnih problema u ovom periodu jeste kiša. Iako deluje korisno, previše vlage može da napravi ozbiljan problem – zadržavanje vode oko biljaka dovodi do truljenja lišća, privlači puževe i stvara idealne uslove za razvoj patogena i gljivičnih bolesti.

Jagode Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Prekrivanje zemlje slamom

Stručnjak za baštovanstvo Erik Hofner, osnivač kompanije "Strawberry Plants", ukazuje da postoji vrlo jednostavno rešenje koje može da zaštiti biljke – prekrivanje zemlje slamom.

"Malčiranje slamom tokom leta održava vaše jagode čistim. Umesto da leže na blatnjavoj zemlji, plodovi ostaju znatno čistiji i imaju zaštitu od zagađenja iz zemlje", objasnio je Hofner.

Malčiranje je tehnika koja podrazumeva prekrivanje tla oko biljke kako bi se očuvala vlaga i zaštitila biljka. Slama je posebno pogodna za jagode jer se brzo suši i ne zadržava vodu. Njena struktura, sastavljena od šupljih stabljika, omogućava kiši da lako prođe, čime se sprečava zadržavanje vlage oko biljke.

Slama deluje kao izolacija

Osim toga, slama deluje kao zaštitni sloj koji sprečava kontakt plodova sa blatom, bakterijama i štetočinama poput puževa. Kako jagode rastu nisko uz zemlju, važno je koristiti lagan materijal koji ih neće pritisnuti, a slama upravo to omogućava.

Dodatna prednost je i to što slama deluje kao izolacija – održava temperaturu zemljišta stabilnijom tokom toplih dana, dok istovremeno sprečava rast korova.

Gajenje jagoda Foto: Arndt Sven-Erik, Arterra Picture Library / Alamy / Profimedia

Postavljanje slame najbolje je obaviti u maju, kada biljke počnu da cvetaju. Pre toga potrebno je očistiti prostor oko jagoda, ukloniti staro lišće i korov, a zatim lagano zaliti zemlju kako bi se malč bolje zadržao.

Slama se potom rastrese i ravnomerno rasporedi oko biljaka, uz pažljivo podizanje listova kako bi ostali iznad sloja. Važno je da slama ne dodiruje krunu biljke, odnosno glavni deo stabljike, već da se ostavi mali razmak kako bi voda mogla nesmetano da dopre do korena.

Uz ovaj jednostavan postupak, jagode mogu ostati zaštićene tokom celog proleća, što na kraju dovodi do zdravijih biljaka i krupnijih, sočnih plodova kada stigne leto.

