Dolaskom toplijih dana boravak u dvorištima, baštama i na terasama postaje omiljena aktivnost, dok širom otvoreni prozori unose dugo očekivanu svežinu u naše stanove. Ipak, taj mir često narušavaju nepozvani gosti poput komaraca, mrava i muva koji prolećni entuzijazam pretvaraju u neprestanu borbu.

Higijena i preventiva kao prvi bedem odbrane

Iako se borba sa insektima ponekad čini uzaludnom, ključ uspeha leži u jednostavnim, ali doslednim navikama. Osnovno pravilo zaštite je besprekorna čistoća - bez ostataka mrvica, prolivene hrane i suvišne vlage, vaš dom prestaje da bude privlačno odredište za štetočine. Takođe, neophodno je sanirati sve pukotine i procepe kroz koje se ovi sitni organizmi provlače u potrazi za vodom i skloništem.

Biljni mirisi koji teraju komarce i muve

Priroda nudi bogat spektar mirisa koji su ljudima prijatni, dok su za insekte nepodnošljivi. Komarce ćete najlakše držati na distanci ako na prozorima držite saksije sa lavandom, ruzmarinom ili bosiljkom. Sličan efekat postiže se kombinovanjem karanfilića i limuna, kao i upotrebom ulja lovora ili citronele. Za muve su idealna rešenja prirodni sprejevi na bazi vode i ljute paprike ili jednostavne posude sa sapunicom. Na otvorenom prostoru, sveće od citronele ostaju jedan od najpouzdanijih saveznika u očuvanju prijatne atmosfere.

Zaštita kuhinje i garderobe

Mravi su posebno osetljivi na supstance koje im brišu tragove kretanja, pa su sirće, cimet, so i sok od limuna nezamenljivi u njihovom suzbijanju. U kuhinjskim elementima, gde se često javljaju moljci, ulje nane može biti od velike koristi. S druge strane, zaštitu odeće od prirodnih materijala najbolje pružaju komadići kedrovine ili vrećice sa osušenom lavandom.

Rešenja za pauke i srebrne ribice

Iako paukove smatramo korisnim jer hvataju druge insekte, njihov boravak u uglovima soba možemo sprečiti eteričnim uljima eukaliptusa i mente. Za srebrne ribice, koje vole vlažna mesta, preporučuje se korišćenje začina poput cimeta i karanfilića, ili čak miris svežeg krastavca. Uz malo truda i oslanjanje na prirodne sastojke, prolećni dani mogu proteći u potpunom miru, bez potrebe za korišćenjem agresivnih i štetnih hemikalija.

