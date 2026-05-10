Stela Džejn Tomas iz Kenta se nakon porođaja u dvadesetim godinama suočila sa postporođajnom depresijom. Utehu je, kao i mnogi drugi, potražila u hrani, što je rezultiralo naglim gojenjem i borbom koja je trajala godinama. Njena priča, međutim, nije samo svedočanstvo o gubitku kilograma, već o ponovnom pronalaženju sebe i razumevanju dubljih uzroka koji su je zarobili u sopstvenom telu.

Začarani krug stida i prejedanja

Nakon rođenja dece, Stela je hranu koristila kao mehanizam za suočavanje sa emocijama. Kilogrami su se gomilali, a do tridesetih godina težila je više od 108 kilograma i nosila konfekcijski broj 52. Sa visinom od samo 162 centimetra i prirodno sitnom građom, u ogledalu više nije prepoznavala osobu koju je videla. Višak kilograma izazvao joj je bolove u zglobovima i probleme sa disanjem, ali je emocionalni teret bio još teži.

"Osećala sam se zarobljeno u ciklusu debljanja i emocionalnog prejedanja. Osećala sam se kao potpuni promašaj. Moje samopouzdanje je nestalo. Stidela sam se svog izgleda i onoga što sam postala", ispričala je Stela.

Taj osećaj stida doveo ju je do povlačenja iz društvenog života. Iz kuće je izlazila samo kada je to bilo apsolutno neophodno, a većinu noći je, kako kaže, plakala dok ne bi zaspala, postiđena zbog toga koliko se udaljila od osobe koja je nekada bila.

Jo-jo efekat i osećaj neuspeha

Stela je isprobala različite dijete i programe za mršavljenje. U početku bi uspela da smrša, ali bi se kilogrami uvek vraćali. Iskusila je frustrirajući jo-jo efekat koji je sa svakim povratkom težine donosio novi talas anksioznosti, samoprezira i dodatnog emocionalnog prejedanja.

"U početku bih smršala, ali to nikada nije potrajalo. Govorili su mi šta da jedem, ali ne i zašto jedem. Svaki put kad bi se težina vratila, to bi podstaklo anksioznost i mržnju prema sebi. Vaga mi je postala poput 'stepenika tuge', nikad nisam znala hoće li se nedelja završiti olakšanjem ili razočaranjem," objašnjava Stela.

Stručnjaci su saglasni da je razumevanje psihološke pozadine prejedanja ključno za dugoročan uspeh. Dijete koje se fokusiraju isključivo na ishranu, a zanemaruju emocionalne okidače, često dovode do kratkoročnih rezultata.

Prekretnica pred četrdeseti rođendan

Uoči svog četrdesetog rođendana, Stela je odlučila da pokuša poslednji put. Instruktor vežbanja preporučio joj je program koji je kombinovao plan ishrane sa savetovanjem. U martu 2010. godine, uprkos skepticizmu, odlučila je da mu pruži priliku.

"Ušla sam na svoj prvi sastanak skeptična i odbrambeno nastrojena, nesvesna kako moj odnos sa hranom utiče na moje telo i ponašanje", priseća se ona. Na kursu su polaznici podsticani da u svoje radne sveske nacrtaju kako žele da izgledaju i napišu kako žele da se osećaju.

"Potpuno sam zaboravila na to, a kad sam svesku pronašla nakon što sam postigla cilj, rasplakala sam se. Tada mi se to činilo samo kao san, nešto za šta nikada nisam verovala da će postati stvarnost."

U samo četiri meseca Stela je izgubila 27 kilograma, a tokom sledeće godine zdravih navika postepeno je došla do svoje ciljane težine od oko 57 kilograma. Umesto veličine 52, počela je da nosi veličinu 38.

Novi život i spoznaja o sebi

Transformacija je bila toliko drastična da je imala i neočekivane posledice.

"Kad sam tek smršala, to se dogodilo tako brzo da me ljudi koje bih srela na ulici bukvalno nisu prepoznavali, a čak bi me i moja deca izgubila u supermarketu", seća se Stela kroz smeh i dodaje da je shvatila da njen problem nikada nije bila hrana sama po sebi, već način na koji ju je koristila da bi se nosila sa osećanjima.

"Godinama sam mislila da je moj problem hrana, ali nije bio. Bio je to način na koji sam hranu koristila za suočavanje sa problemima. Kada sam to shvatila, promenio se ceo moj svet", kaže i dodaje da danas održava zdrav način života koji uključuje redovno vežbanje i uravnoteženu ishranu, a njen suprug Met joj je velika podrška.

"Gubitak kilograma dao mi je više od manjeg i zdravijeg tela. Dao mi je veru, slobodu i poverenje u sebe. Promenom načina razmišljanja, a ne samo navika, osigurala sam da promena traje doživotno", zaključuje Stela.

