Nadut stomak, osećaj težine i neprijatan pritisak u stomaku problem su sa kojim se svakodnevno suočava veliki broj ljudi. Osim fizičke nelagodnosti, nadutost često utiče i na kvalitet sna, nivo energije i svakodnevno raspoloženje.

Aleksa Melardo odlučila je da promeni samo jednu naviku - da večera ranije - i rezultati su je potpuno iznenadili.

Mučila ju je nadutost, pa odlučila da promeni rutinu

Kako je objasnila, godinama je imala problem sa konstantom nadutošću, zbog čega se često osećala tromo i umorno. Iako je već uvela određene promene u ishrani, poput povećanog unosa vode i smanjenja namirnica koje izazivaju gasove, problem nije nestajao.

Izbacila je deo hrane koja se često povezuje sa nadimanjem, poput pasulja, sočiva i određenog povrća, a počela je da jede više namirnica koje imaju protivupalno dejstvo - masnu ribu, orašaste plodove, bobičasto voće, avokado i maslinovo ulje.

Međutim, pošto je primetila da loše spava i da se često budi sa osećajem punoće u stomaku, odlučila je da promeni vreme večere.

Večerala je dva i po sata ranije

Umesto da večera oko 19.30 sa suprugom, počela je da poslednji obrok u danu jede već oko 17 časova i te navike se pridržavala mesec dana.

Stručnjaci objašnjavaju da organizam drugačije vari hranu tokom dana i večeri. Sistem za varenje radi efikasnije ranije tokom dana, dok se u kasnim satima proces varenja usporava.

Kasna večera može da dovede do sporijeg pražnjenja želuca, nadutosti, gorušice i problema sa snom, dok raniji obrok organizmu daje dovoljno vremena da svari hranu pre odlaska na spavanje.

Nije promenila samo satnicu obroka

Tokom eksperimenta nije vodila računa samo o tome kada jede, već i šta jede.

Najčešće je pripremala domaće obroke bogate proteinima, vlaknima i zdravim mastima. Fokusirala se na laganiju hranu i trudila se da ne preteruje sa porcijama.

Kaže da je počela pažljivije da sluša organizam i da prestane da jede onog trenutka kada oseti sitost.

Posle večere je obavezno šetala

Još jedna promena pokazala se veoma korisnom - kratka šetnja nakon večere.

Skoro svako veče odlazila je u brzu šetnju od deset do petnaest minuta, što je, prema mišljenju stručnjaka, odličan način da se podstakne varenje i smanji osećaj težine u stomaku.

Pored toga, uvela je i vežbe dubokog disanja i lagano istezanje pred spavanje kako bi smirila organizam i smanjila stres.

Rezultati su je iznenadili

Nakon mesec dana primetila je ogromnu razliku. Nadutost se značajno smanjila, san joj je postao kvalitetniji, a tokom dana je imala mnogo više energije.

Posebno je istakla da više nema popodnevni pad energije i osećaj težine koji ju je ranije pratio gotovo svakog dana.

Iako smatra da joj je ranija večera mnogo pomogla, veruje da su najbolji efekat dale kombinovane promene — uravnotežena ishrana, manje porcije, kretanje posle obroka i bolja večernja rutina.

Video: Mama koja deci daje večeru u 3 popodne