Sve više baštovana traži jednostavnije i praktičnije načine za uzgoj krastavaca, posebno u plastenicima. Jedan neobičan metod sa Islanda poslednjih godina privlači pažnju jer značajno smanjuje posao oko biljaka, a istovremeno olakšava berbu i održavanje.

Umesto klasičnog podvezivanja kanapima i stalnog usmeravanja stabljika, biljke same rastu i penju se uz mrežu. Rezultat je uredan plastenik, manje utrošenog vremena i krastavci koji se lako beru.

Zašto je islandski metod toliko praktičan

Iako Island ima hladniju klimu, tamošnji baštovani godinama usavršavaju načine uzgoja povrća u plasteniku. Upravo je jednostavnost sistema ono što mnoge oduševljava. Glavna razlika je u tome što se krastavci ne podvezuju pojedinačno, već se iznad visokih leja postavlja mreža po kojoj se biljke same penju čim puste vitice.

Na taj način izbegava se stalno vezivanje stabljika, postavljanje kanapa i potpora, kao i zapetljavanje biljaka i teško pronalaženje plodova u gustom lišću. Kada biljka potpuno prekrije mrežu, krastavci vise sa obe strane i veoma lako se beru.

Gajenje krastavaca Foto: Addictive Stock, ADDICTIVE STOCK CREATIVES / Alamy / Profimedia

Kako da primenite ovaj princip

Za ovaj metod nije potrebna skupa oprema. Dovoljni su čvrst okvir i plastična špalirna mreža koja ne rđa i ne propada od vlage.

Napravite visoke leje, idealno od 30 do 40 centimetara, jer omogućavaju bolju drenažu i brže zagrevanje zemlje. Koristite kvalitetan rastresit supstrat bogat hranljivim materijama.

Iznad leja postavite nosače od drveta ili metala sa gornjom prečkom.

Konstrukcija bi trebalo da bude visoka između 1,8 i 2,2 metra kako bi biljke imale dovoljno prostora za rast, a berba bila jednostavnija.

Na konstrukciju pričvrstite plastičnu mrežu sa većim otvorima, najbolje između 10 i 15 centimetara.

Mreža treba blago da se spušta kako bi se stabljike lakše hvatale za nju.

Krastavci Foto: yanadjana / Alamy / Profimedia

Kako da posadite i održavate krastavce

Rasad postavite duž mreže na razmaku od 30 do 40 centimetara. Kada se pojave prve vitice, dovoljno je da ih pažljivo usmerite ka mreži, bez jakog savijanja stabljike. Posle toga biljke same nastavljaju da rastu i dodatno vezivanje više nije potrebno.

Kada krastavci prekriju mrežu, plodovi vise sa obe strane i odmah su vidljivi, pa nema više traženja po gustom lišću niti slučajnog lomljenja stabljika tokom berbe.

Osim što štedi vreme, ovaj način uzgoja poboljšava cirkulaciju vazduha i može smanjiti zadržavanje vlage na biljci.

Šta da uradite posle sezone

Na kraju sezone dovoljno je da odsečete stabljike pri korenu i ostavite ih nekoliko dana da se osuše. Suve stabljike potom se lako skidaju, mreža ostaje čista, a konstrukcija spremna za narednu sezonu.

Baš zbog jednostavnog održavanja mnogi baštovani tvrde da se posle ovog sistema više ne vraćaju klasičnom podvezivanju krastavaca.

