Božur je zaštitni znak maja, najlepšeg prolećnog meseca. Veruje se da donosi prosperitet i sreću, da pojačava auru i štiti od negativne energije. Može da cveta godinama bez pauze i ne mora da se presađuje svake godine, zbog čega je vrlo zahvalan za održavanje. Ipak, ovih dana bi trebalo obaviti nekoliko jednostavnih, ali važnih stvari...

Ljubitelji biljaka i vredni baštovani znaju da je maj mesec kada božur ulazi u fazu najintenzivnijeg rasta i početka cvetanja, pa su radovi fokusirani na negu i zaštitu, a ne na sadnju (koja se obavlja u jesen). Pošto grmovi tog prelepog cveća ovih dana postaju sve veći i sve teži, a stabljike često nemaju dovoljno snage da ih nose, naročito nakon kiše, obavezno je postavljanje potpore ili obruča kako ne bi klonulo.

Zreo grm ne zahteva svakodnevnu negu, ali se u drugoj polovini proleća uspostavljaju snaga izdanaka, veličina pupoljaka i otpornost na bolesti, podsećaju floristi iz britanskog Garden centra. Ako se gredica ostavi suva i neuredna, cvetovi će biti slabijeg intenziteta, poručuju. Takođe, bitno je da se žbun ne prehranjuje i ne zaliva previše. Ostalo je stvar prilagođavanja vremenskim prilikama, starosti i stanju zemljišta.

Božur Foto: Profimedia

Tokom prolećne sanacije najbolje je ukloniti stari malč pre nego što grm poraste. Prvi korak je čišćenje prošlogodišnjeg otpada, starog lišća i korova oko izdanaka. Ovo se mora uraditi pažljivo, jer su mladi izdanci božura krhki i lako se lome u osnovi. Ukoliko je zemlja zbijena, lagano je rastresite po površini, izbegavajući duboko kopanje.

Ako je proleće hladnije nego inače i pada puno kiše, malč može zadržati višak vlage. Posle čišćenja nanesite tanak sloj humusa, komposta ili druge rastresite organske materije, bez zakopavanja samih sadnica.

Božur voli vlagu, ali ne toleriše prekomerno zalivanje. U proleće je ono posebno važno tokom perioda aktivnog rasta izdanaka i pre pupoljaka, kada biljka veliki deo svoje energije posvećuje budućem cvetanju. Ako je vreme suvo, najbolje je zalivati grm retko, ali duboko, umesto da svakodnevno natapate samo gornji sloj. Voda se ne sipa direktno u središte, već u krug oko biljke, gde se nalazi većina korena koji mogu da je upiju.

Božur Foto: Wikipedia

Kada je prehrana u pitanju, imajte na umu da previše azota proizvodi mnogo lišća i da ne podstiče uvek cvetanje. Za prvo hranjenje zrelog grma obično se bira umerena doza kompleksnog đubriva ili se azot i kalijum primenjuju odvojeno. Kako se vreme do izbijanja pupoljka približava, naglasak se pomera na fosfor i kalijum. Stručnjaci preporučuju primenu mineralnih ili organskih đubriva posle čišćenja zemljišta i preporučuju 15 grama kalijuma i 10 grama azota po grmu za prolećno hranjenje.

Bor takođe ne treba koristiti po principu "više je bolje". To je mikronutrijent, pa ga treba upotrebljavati samo u malim dozama i primenjivati na vlažno zemljište ili lišće, ukoliko je potrebno.

Najneugodniji prolećni problem za božur je siva plesan. Rizik je veći posle vlažne zime, kada biljke imaju lošu ventilaciju i zadržavaju staro lišće. Najbolje je postaviti potpore dok su izdanci još kratki. Kada grm razvije lišće i pupoljke, taj proces biće teži, a povećaće se i rizik od lomljenja stabljika. Ovo je posebno važno za starije i snažnije sorte sa velikim cvetovima, jer posle kiše teške cvetne glavice brzo padaju na zemlju.

