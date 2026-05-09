Slušaj vest

Delikatno pranje vešamnogima deluje kao najsigurniji izbor za skupu i osetljivu garderobu, ali ni taj program ne može da zaštiti svaku stvar od oštećenja. Mašina tada radi nežnije, sa nižom temperaturom i slabijom centrifugom, pa se tkanina manje tare i uvija. Ipak, ključnu ulogu ne igra naziv programa, već oznaka na etiketi.

Etiketa na garderobi važnija od programa na mašini

Ako na etiketipiše ručno pranje, to ne znači da stvar može bezbedno u mašinu, čak ni na delikatan režim. Još veći oprez potreban je kada je pranje potpuno zabranjeno, jer voda i centrifuga mogu uništiti kroj, postavu ili dekorativne detalje.

Delikatni program namenjen je materijalima koji teško podnose visoke temperature i jako trenje, poput svile, viskoze, čipke, tankog trikotaža i donjeg veša. Osetljive su i stvari sa vezom, šljokicama, printovima i ukrasima.

Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje Foto: Alliance / Alamy / Profimedia

Temperatura i centrifuga često prave najveću grešku

Većina delikatnih stvari pere se na 30 stepeni, a upravo tu mnogi greše jer temperaturu povećavaju "za svaki slučaj". Kod viskoze, vunenih mešavina i tankih materijala čak i mala razlika može dovesti do skupljanja, razvlačenja ili gubitka forme.

Važno je i da bubanj ne bude prepunjen. Kada odeća nema dovoljno prostora, čak i nežni program stvara trenje koje može oštetiti vlakna. Za čipku, veš i garderobu sa detaljima preporučuju se zaštitne mrežaste vrećice, dok je gel za pranje bolji izbor od klasičnog praška jer se lakše ispira iz osetljivih materijala.

Kada je ručno pranje ipak jedino bezbedno rešenje

Sakoi, kaputi, garderoba sa postavom, lepljenim delovima, cirkonima ili složenim vezom često ne podnose mašinsko pranje, čak ni na delikatnom programu. Takve stvari je sigurnije prati ručno ili odneti na hemijsko čišćenje.

Tečni deterdžent se lakše ispira Foto: Shutterstock

Posle pranja osetljivu garderobu ne treba uvrtati niti sušiti direktno na radijatoru. Trikotažu je najbolje sušiti položenu ravno, dok tanke bluze treba okačiti na odgovarajuće vešalice kako bi zadržale oblik.

Kada se pravilno koristi, delikatni program zaista može pomoći da garderoba duže izgleda lepo. Ali bez pažljivog čitanja etikete, ni najnežniji režim neće sprečiti greške koje trajno uništavaju omiljene komade.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Pranje veša: