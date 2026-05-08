Kada kasir završi sa skeniranjem poslednjeg proizvoda, vidimo ukupnu cenu i izvršimo uplatu, a zatim čujemo kratku frazu: "Da li vam treba račun?". Mnogi odgovore da im ne treba. Suvišan komad papira mnogima ubrzo postane otpad, koji odmah ide u kantu za smeće kod ulaza u prodavnicu. Prodavac, koji postavlja to kratko pitanje, ima posebne motive da vam ga ponudi.

Prodavnice koje prihvataju uplate od kupaca, obavezne su da koriste kase. Ovi aparati ne samo da štampaju račun, već i momentalno prenose podatke o svakoj prodaji poreskim vlastima. Fiskalni račun je zvanična potvrda da je transakcija obavljena legalno i da je novac primljen.

Zakon zahteva da se on izda u svakom slučaju, bez obzira na to da li kupac to želi ili ne. Zato, kada vas pitaju da li ćete uzeti račun, kasir se ne interesuje za vašu želju. On podseća sebe na svoju radnu obavezu.

Kasir je svakako dužan da odštampa račun. Druga je stvar što kupac ima pravo da ga ostavi na pultu ili da ga ponese sa sobom. Tehnički, transakcija je završena, poreska uprava je dobila svoje podatke, a prodavac je obavio svoj posao.

Advokati savetuju da ne odbijate račun

Račun je vaš jedini čvrsti argument u sporu s prodavnicom, apeluju advokati. Kod kuće može da se ispostavi da je proizvodu istekao rok trajanja, da ima kvar ili da veličina nije odgovarajuća onoj koja je označena na ceni. Bez računa je veoma teško dokazati činjenicu kupovine. Prodavac može samo da vas ne prepozna i odbije povrat.

Mnogi se oslanjaju na izvod iz banke, ali to je zamka. Plaćeni sistem vidi samo to da je novac otišao na račun konkretne prodavnice. Ono što ste tačno kupili, karticu to ne zanima. Mogli ste da platite tuđi račun ili uzmete poklon karticu. Sa gotovim novcem situacija je još složenija.

Zato pravnici sumiraju. Uvek uzimajte račun kada kupujete tehniku, obuću, odeću ili skupe proizvode. Naravno, kada kupujete flašu vode ili hleb, to možda nije neophodno.

VIDEO: Kad reklamirate robu ne morate da imate fiskalni račun: