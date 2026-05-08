Slušaj vest

Dok će pojedini znakovi horoskopa tokom 2026. godine maštati o odmoru, drugima zvezde pripremaju pravi karijerni uspon. Pogledajte da li ste na listi najsrećnijih!

1. BIK

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Nagrada za strpljenje

Vama će druga polovina 2026. godine otvoriti vrata stabilnosti, ali ne ona dosadna, već ona koja mirišu na povišicu i bonus. U prvoj polovini godine zvezde proveravaju vaše strpljenje. Prihodi će rasti postepeno, a ključne prilike pojaviće se bliže letu i jeseni. Glavni savet je da se ne zanosite impulsivnim trošenjem pod naletom uspeha.

2. DEVICA

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Trijumf kroz strategiju

Vama 2026. donosi klasičan scenario "Vreme je za rad, a onda za uživanje". Finansijski uspeh neće doći kroz srećku na lutriji, već kroz urođenu sposobnost planiranja. Očekuje vas napredak na poslu ako nastavite vredno da radite i ne oslanjate se samo na sreću. Prva polovina godine posebno je povoljna za jačanje finansijske sigurnosti. Tokom leta mogući su uspešni potezi vezani za nekretnine, renoviranje ili porodični budžet. Astrolozi se slažu da će vas izvući disciplina. Jesen je idealna za finansijsku reorganizaciju i dugoročnu štednju.

3. JARAC

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ubrzanje karijere

Tokom 2026. naći ćete se u samom centru karijernog vrtloga. Godina počinje snažnim finansijskim impulsom. Već do kraja maja možete da osmislite neobične ideje za povećanje prihoda. Uran u Blizancima podstaći će vas na rešenja koja nisu uobičajena, bilo da je reč o pokretanju sopstvenog projekta ili učenju novog načina zarade. Tokom leta vas očekuje jačanje statusa i širenje imovine.

4. LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Trijumf pred publikom

Do kraja 2026. godine postaćete glavni junaci sopstvenog finansijskog stanja. Jupiter i Mars daće vam energiju da odlučno krenete ka ciljevima. U drugoj polovini godine možete da očekujete povećanje prihoda i naklonost nadređenih, pa čak i bonus. Uspeh će doći kroz javni nastup, lični brend ili rukovodeće pozicije. Najvažnije je da ne oklevate. Prilike će se pojavljivati iznenada i moraćete brzo da reagujete.

5. OVAN

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Snaga i veliki potezi

Zvezde vam savetuju da zaboravite na preterani oprez, ali ne i na promišljenost. Mars i Jupiter stvaraju retko vreme prilika za naglo povećanje prihoda kroz velike projekte, sopstveni biznis ili liderske ambicije. Saturn će vam dati inicijativu i ambicioznost, postavljajući temelje za dugoročan uspeh u karijeri. Najbolje vreme za veliki iskorak biće druga polovina maja, kada će vam osećaj za novac biti posebno izražen i kada će se otvoriti prilike za brzu zaradu. Glavno pravilo je da ne rizikujete sve u julu.

6. RAK

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Milioner vođen intuicijom

Vama 2026. godina donosi mogućnost da zarađujete srcem, a ne samo razumom. Astrolozi smatraju da će upravo unutrašnji glas biti vaš glavni finansijski savetnik. U prvoj polovini godine možete značajno da poboljšate materijalnu situaciju kroz porodične projekte, investicije ili saradnju sa partnerima iz drugih regiona. Maj je idealan za intuitivne odluke jer će upravo one doneti najveću zaradu. Posle juna, tempo će se malo usporiti, ali će osnova za stabilnost ostati jaka.

7. ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vreme transformacije

Bićete među najvećim favoritima do kraja 2026. kada je reč o ljudima koji se ne plaše promena. Novac će dolaziti lakše nego inače, a novi izvori prihoda mogu da se otvore kroz promenu načina rada ili izlazak na nova tržišta. Maj i leto biće posebno povoljni za pregovore, poslovna putovanja i moguće unapređenje. Pluton u Vodoliji nateraće vas da preispitate strategije, možda čak i da uđete u potpuno novu oblast ili savladate moderne tehnologije. Najvažnije je da ne pomešate prolazni zanos sa stvarnom prilikom.

8. BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ulaganje u kontakte

Za vas će 2026. godina proći pod mantrom "Nije važno koliko imam, već koga poznajem". Planetarni tranziti aktiviraće sektor komunikacije, pretvarajući neformalne odnose u glavni finansijski kapital. Poznanstva i kontakti postaće ključ prosperiteta! Iskoristite svoj prirodni šarm u poslovnim odnosima sa kolegama i partnerima. U drugoj polovini godine, kada Jupiter pređe u Raka, podrška porodice i rešavanje stambenih pitanja stvoriće čvrstu osnovu za veliki karijerni napredak. Astrolozi savetuju da vodite računa o finansijama i da se ne ustručavate da zatražite podršku.

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva