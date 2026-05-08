Poslednjih godina sve više ljubitelja prirodne nege tvrdi da obična banana kora može pomoći kod suvih peta, umornih stopala i neprijatnog osećaja zatezanja kože.

Iako pojedine tvrdnje nisu naučno potvrđene, ovaj kućni ritual postao je popularan jer je jednostavan, jeftin i lako dostupan svima. Jedna žena ispričala je na mreži "X" da je videla svoju baku kako pre spavanja stavlja koru od banane u svoju čarapu i od tog dana s vremena na vreme i ona to radi.

Zašto ljudi stavljaju koru od banane na stopala?

Kora banane sadrži vitamine i minerale poput vitamina B6, vitamina C, kalijuma i magnezijuma. Upravo zbog toga mnogi veruju da može doprineti hidrataciji i omekšavanju kože, piše "Bosnainfo".

Najčešće se koristi kod:

- ispucalih peta

- grube i suve kože

- umornih stopala

- neprijatnog mirisa

- žuljeva i zadebljanja kože

Banane Foto: Shutterstock

Mnogi tvrde da već nakon nekoliko tretmana koža postaje mekša, a stopala deluju odmornije i negovanije.

Postupak je vrlo jednostavan i ne zahteva posebnu pripremu.

Potrebno je:

- uzeti svežu koru zrele banane

- dobro je oprati

- iseći na dva dela

- unutrašnju stranu prisloniti direktno na pete ili tabane

- obuti pamučne čarape i ostaviti preko noći

Ujutru se stopala isperu mlakom vodom, a koža po želji dodatno namaže hidratantnom kremom.

Mnogi je koriste za ispucale pete

Jedan od razloga zbog kog je ovaj trik postao viralan jeste upravo nega suvih i grubih peta.

Prirodna ulja i vlaga iz kore mogu pomoći da koža omekša, zbog čega mnogi tvrde da pete izgledaju bolje nego nakon skupih preparata.

Posebno je popularna tokom toplijih meseci, kada sandale i otvorena obuća dodatno ističu ispucalu kožu.

Stopala Foto: Shutterstock

Može li pomoći kod umornih stopala?

Pojedini ljubitelji prirodne medicine veruju da banana kora deluje umirujuće i da pruža osećaj relaksacije nakon napornog dana.

Iako ne postoje čvrsti medicinski dokazi da “izvlači toksine” ili leči ozbiljna stanja, mnogi koriste ovaj tretman kao deo večernje rutine opuštanja.

Posebno ga vole osobe koje dugo stoje, mnogo hodaju ili imaju osećaj težine u nogama.

Šta treba imati na umu!

Važno je naglasiti da banana kora nije zamena za medicinsku terapiju, posebno kada su u pitanju ozbiljni problemi sa kožom, gljivične infekcije ili bolovi. Ako primetite iritaciju, crvenilo ili pogoršanje simptoma, tretman treba prekinuti i obratiti se lekaru ili dermatologu. Takođe, preporučuje se da koru pre upotrebe dobro operete zbog mogućih ostataka pesticida.

Bonus trik za domaćinstvo

Koru koja ostane nakon tretmana ne morate baciti. Mnogi je koriste kao prirodno đubrivo za cveće i sobne biljke jer je bogata hranljivim materijama.

Na taj način banana dobija potpuno novu svrhu — i u nezi kože i u domu.

