Novinarka i pisac za decu Gordana Stijačić napisala je pesmu o vrapcu Dživdžanu. Gordana za Kurir otkriva kako je vrabac postao simbol Beograda.

- Kad pogledam ka Kalemegdanu, vidim spomenik hrabrom Dživdžanu! Pesma je posvecena Beogradu i svim njenim stanovnicima, malim i velikim.

Simbol Beograda, sigurna sam da to znate, je vrabac dživdžan! Evo i zbog čega! Davne 1456.godine flotila sa Dunava iznenada je napala Beograd. Beograđani su se nakon mnogo sati borbe odbranili, zahvaljujući svojoj hrabrosti i hrabrosti malim stanovnicima belog grada, ptičicama koje su dale svoj doprinos u toj borbi. Tome svedoči sećanje na hrabrog Dživdžana koji je primio tri strele u svoje hrabro veliko srce i maleno telo i time spasio tri srpska vojnika i pomogao stanovnicima Beograda da pobede. Vrapci su danas ugrozeni i malo ih ima, ali ako shvatimo njihov značaj i lepotu možemo da im pomognemo da ih bude više i da lepše, veselije cvrkuću - kaze Gordana Stijačić.

Kako izgleda recitovanje ove pesme pogledajte na video snimku.

Gordana Stijačić
