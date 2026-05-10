Jednostavno italijansko jelo koje obožava ceo svet.
Recept
Taljatele sa pesto sosom i piletinom: Jednostavno, brzo i kremasto
Italijanska kuhinja uvek je sjajna inspiracija za obroke. Za sve ljubitelje paste, među najviše rangiranima nalazi se ona sa pesto sosom. Mi vam donosimo recept za kremaste taljatele sa piletinom i pestom koje se jednostavno pripremaju.
Sastojci:
300g taljatela
350g piletine
2 pune kašike pesto sosa
400 ml pavlake za kuvanje
parmezan
začini
Ovaj recept možete probati i sa drugim vrstama testenine Foto: Larisa Blinova / Alamy / Profimedia
Priprema:
Testeninu skuvati. Za to vreme dobro propržiti piletinu da se zarumeni pa iseći na kockice. Pesto razmutiti u pavlaci za kuvanje. Testeninu osediti i dodati u tiganj sa piletinom. Preliti mešavinom pavlake i pesto sosa. Začiniti po ukusu. Krčkati dok se malo pavlaka ne ukuva. Servirati toplo.
