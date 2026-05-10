Italijanska kuhinja uvek je sjajna inspiracija za obroke. Za sve ljubitelje paste, među najviše rangiranima nalazi se ona sa pesto sosom. Mi vam donosimo recept za kremaste taljatele sa piletinom i pestom koje se jednostavno pripremaju.

Testeninu skuvati. Za to vreme dobro propržiti piletinu da se zarumeni pa iseći na kockice. Pesto razmutiti u pavlaci za kuvanje. Testeninu osediti i dodati u tiganj sa piletinom. Preliti mešavinom pavlake i pesto sosa. Začiniti po ukusu. Krčkati dok se malo pavlaka ne ukuva. Servirati toplo.