Italijanska kuhinja uvek je sjajna inspiracija za obroke. Za sve ljubitelje paste, među najviše rangiranima nalazi se ona sa pesto sosom. Mi vam donosimo recept za kremaste taljatele sa piletinom i pestom koje se jednostavno pripremaju.

Sastojci:

300g taljatela

350g piletine

2 pune kašike pesto sosa

400 ml pavlake za kuvanje

parmezan

začini

Ovaj recept možete probati i sa drugim vrstama testenine

Priprema:

Testeninu skuvati. Za to vreme dobro propržiti piletinu da se zarumeni pa iseći na kockice. Pesto razmutiti u pavlaci za kuvanje. Testeninu osediti i dodati u tiganj sa piletinom. Preliti mešavinom pavlake i pesto sosa. Začiniti po ukusu. Krčkati dok se malo pavlaka ne ukuva. Servirati toplo.

