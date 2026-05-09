Na platformi Reddit poslednjih meseci se sve češće raspravlja o jednoj specifičnoj seksualnoj fantaziji koja, sudeći prema komentarima korisnica, zanima veliki broj žena. Reč je o želji za zamenom tradicionalnih seksualnih uloga.

Mnoge korisnice otvoreno priznaju da ih privlači ideja dominacije, preuzimanja inicijative i mogućnosti da partneru pruže iskustvo koje se tradicionalno povezuje sa muškom seksualnošću.

Jedan korisnik Redita podelio je ispovest svoje partnerke koja je priznala da je uzbuđuje sama pomisao na takav seksualni čin. Objava je izazvala lavinu komentara:

Mnoge žene su napisale da ih ne zanima sama anatomija, već osećaj moći i aktivnije uloge. Pojedine korisnice su navele da često razmišljaju o igračkama koje simuliraju mušku anatomiju i ejakulaciju, što im omogućava da istraže dominantniju dinamiku.

"Laknulo mi je kada sam shvatila da nisam jedina sa takvim fantazijama", napisala je jedna od korisnica.

Seksualna edukatorka Anabel Najt smatra da interesovanje za ovakve proizvode pokazuje kako se dinamika među partnerima menja. Sličnog je mišljenja i seksološkinja Kortni Bojer.

Bojer objašnjava da mnoge žene ne žele da "budu muškarci", već ih privlači sloboda koja se tradicionalno pripisuje muškoj seksualnosti.

Frojdov koncept: Tema je ponovo otvorila rasprave o teorijama Sigmunda Frojda, posebno o njegovom kontroverznom konceptu "zavisti na penisu". Ipak, savremeni stručnjaci naglašavaju da su današnje fantazije mnogo kompleksnije od same anatomije.

Fantazije često proizlaze iz želje za istraživanjem novih uloga i iskustvom koje deluje neuobičajeno ili zabranjeno. Teme poput dominacije i seksualne kontrole postaju sve prisutnije u onlajn raspravama, podkastima i modernoj seksualnoj edukaciji, jer žene sve slobodnije preispituju društvene norme povezane sa seksualnošću.

(Kurir.rs/Večernji)

