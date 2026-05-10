Sa dolaskom toplijih dana, sve češće se ponavlja ista neprijatnost na terasama i u dvorištima - ose koje se pojavljuju dok se jede ili pije na otvorenom. Iako mnogi instinktivno reaguju mahanjem ili duvanjem, stručnjaci upozoravaju da to ponašanje može samo dodatno da ih uznemiri i učini agresivnijima.

Foto: Lukas Jonaitis / Alamy / Alamy / Profimedia

Jedan od jednostavnijih trikova koji se sve više deli jeste korišćenje obične prskalice sa vodom. Blago prskanje u pravcu osa može da stvori efekat kiše, zbog čega insekti instinktivno odleću nazad ka svom gnezdu. Važno je, međutim, da se koriste isključivo čiste bočice, jer ostaci hemikalija iz sredstava za čišćenje mogu da budu štetni za njih.

Prirodni mirisi

Pored ovog trika, navode se i prirodni mirisi koji mogu da pomognu u držanju osa podalje od stola.

karanfilić Foto: Shutterstock

Karanfilić, na primer, može da se stavi u posudu sa vodom i ostavi na stolu, a njegov miris deluje odbijajuće na ose. Sličan efekat ima i mlevena kafa koja se može zapaliti u vatrostalnoj posudi – dim koji se stvara navodno efikasno tera insekte i traje satima.

Stručnjaci ističu i da određene navike mogu da ih dodatno privuku. Cvetni i slatki mirisi, poput parfema, posebno su atraktivni za ose, pa se savetuje korišćenje neutralnih mirisa kada se boravi napolju.

U slučajevima kada prirodna rešenja ne daju rezultate, pominje se i upotreba prirodnih sprejeva protiv osa kao dodatna opcija.

