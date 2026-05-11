Laganje i nevera očiti su razlozi za raskid, ali šta kada otkrijete da se vaš partner o sumnjama u vezu poverava veštačkoj inteligenciji?

Slučajno je pročitala dečkov razgovor s ChatGPT-jem

Granice u romantičnim odnosima postaju sve nejasnije. Upravo se s tim pitanjem suočila Lindzi Hol, stručnjakinja za odnose s javnošću i autorka eseja "Naišla sam na ChatGPT istoriju svog dečka i to je prekinulo našu vezu", kada je slučajno otkrila arhivu razgovora svog sada već bivšeg partnera, piše New York Post.

Prisetila se kako je pozajmila njegov laptop dok je on spavao pored nje na kauču kako bi odgovorila klijentu jer joj se ispraznila baterija na telefonu. Na ekranu ju je dočekala noćna mora svake moderne devojke - razgovor s ChatGPT-jem pod naslovom "Problemi u vezi i nesigurnost". U svom eseju Hol je napisala kako je "buljila u reči", istog trena poželevši da ih nikada nije pročitala.

"Sigurna sam da će mi mnogi sada reći da sam sama kriva", napisala je. "Povredila sam njegovu privatnost. Da nikada nisam smela da pročitam to što jesam. Da muškarac sme da deli privatne misli s robotom, bez namere da ih ja ikada vidim. I naravno, sve je to istina. Ali izazivam vas da naiđete na ChatGPT svog partnera, pročitate te reči, a da vam se ne sruše sva moralna načela."

U razgovoru za The Post priznala je da su kritike na njen račun "poštene", te da je "povredila njegovu privatnost i nikada nije tvrdila drugačije".

"Trebalo bi da razmislite o raskidu"

Iako su je u početku, kako piše, prošli žmarci jer je pretpostavila da će se razgovor vrteti oko haosa koji stvaraju njene tri mačke, koje njen bivši dečko nikada nije obožavao, sledila se kad je ugledala poslednji red analize veštačke inteligencije: "Prema onome što ste podelili, trebalo bi da razmislite o raskidu veze."

U razgovoru, njen dečko je izneo niz problema svom robotskom terapeutu (kog je nazvao Frojd), počevši s pitanjem: "Treba li već da budem zaljubljen nakon tri i po meseca?" Usledile su sumnje vezane za njen životni stil, osetljivu narav, istoriju poremećaja u ishrani i njeno pisanje na internetu, a na kraju su se u razgovoru pojavile i tri mačke.

Međutim, za Hol je kap koja je prelila čašu bila njegova rečenica: "A onda je tu i cela ta priča oko privlačnosti."

"Gledajte, ne mislim da sam savršena - realna sam žena - ali čitav ljubavni jezik tog muškarca bazirao se na fizičkoj bliskosti", napisala je. "To je doslovno bila jedina vrsta ljubavi za koju sam bila sigurna da je dobijam od njega... Čitala sam to opet i opet jer moj mozak to jednostavno nije mogao da procesuira."

Nije bilo nijednog pozitivnog atributa

Ono što je Hol najviše "šokiralo" jeste činjenica da uz sve navedene mane nije postojao spisak "prednosti". "U privatnosti njegovih misli, nije bilo onog toplog i blagonaklonog pogleda kakav sam zamišljala... A onda sam pročitala rečenicu za koju mislim da ću je pamtiti do groba: ‘Jednostavno nisam ponosan na nju.’"

U objavi, koja danas ima više od 22.000 lajkova i preko 2.000 komentara, Hol je priznala da je nakon prvog otvorenog razgovora pronašla i pročitala još "šaku" drugih.

I dalje u šoku, izvukla se iz njegovog zagrljaja na kauču, pokupila svoje stvari i otišla dok je on i dalje dremao. Usledila je lavina poruka u kojima je pitao šta se desilo, a pola sata kasnije pojavio se na njenim vratima. Tada mu je otkrila šta je saznala: "‘Pročitala sam sve… pročitala sam ceo tvoj j*beni ChatGPT.’"

Prisetila se da je njen dečko, za kog je pojasnila da je "snažan i briljantan muškarac", izgledao "užasnuto" i "trenutno postiđeno". Pokušali su da razreše situaciju, uz bezbroj suza i njegovih izvinjenja i objašnjenja da se veštačkoj inteligenciji poverio zbog anksioznosti, te da ga ona i dalje privlači, ali šteta je već bila učinjena. Iako su nakon toga bili u vezi još nekoliko meseci, na kraju su raskinuli.

Intima, privatnost i uloga veštačke inteligencije

Sada, s vremenskom distancom, osvrnula se na incident i podelila da mu je "oprostila". Nada se, ali ne nužno i očekuje, da će njeni čitaoci istu milost pokazati prema njoj zbog narušavanja privatnosti.

"Mislim da je priča pogodila u živac jer su se mnogi ljudi prepoznali u njoj, bilo da su se poistovetili sa mnom, s njim, ili s rastućom tendencijom da ljudske emocije procesuiramo putem tehnologije umesto kroz neprijatne ili ranjive razgovore", rekla je za The Post. "Na kraju dana, nisam podelila priču da bih ga demonizovala. Potrudila sam se da u eseju istaknem njegove kvalitete koji su mi se sviđali. Podelila sam je jer je iskreno promenila način na koji razmišljam o intimnosti, privatnosti i ulozi koju veštačka inteligencija počinje da igra u vezama."

Hol, koja je u svojoj objavi istakla da je "ono što je sve činilo tako bolnim bilo to koliko je zapravo bilo obično", uočila je i posebnu ironiju u čitavom scenariju. "Ljudi kažu da sam povredila privatnost čitajući to", rekla je, "ali veza je emocionalno već bila prepuštena mašini koja ionako prikuplja naše podatke."

(Kurir.rs/ Index.hr)

