Sarmice od zelja su prolećni specijalitet koji se priprema od blanširanih listova zelja punjenih mešavinom mlevenog mesa, pirinča i začina, a zatim krčka ili peče u rerni. Ključ je u tanjenju drške lista i čvrstom uvijanju, uz dodatak pavlake za kuvanje ili kiselog mleka pred služenje.

Sastojci:

2-3 veće veze zelja (oko 30-40 listova)

500g mešanog mlevenog mesa (juneće/svinjsko)

100-150g pirinča

2 glavice crnog luka

1-2 čena belog luka

So, biber, aleva paprika, suvi biljni začin, svež peršun

1 jaje (opciono, za vezivanje fila)

Priprema:

Operite zelje i odstranite drške. Kratko blanširajte listove u ključaloj posoljenoj vodi (1-2 minuta) dok ne omekšaju, pa ih ocedite.Priprema fila: Na ulju prodinstajte sitno seckani crni luk. Dodajte meso i dinstajte dok ne promeni boju. Umešajte opran pirinač, beli luk, začine (so, biber, aleva paprika) i dinstajte još 2-3 minuta. Ostavite da se prohladi.

Uvijanje sarmica: Na list zelja stavite kašiku fila, preklopite bočne strane i uvijte čvrsto sarmicu. Ređajte sarmice u podmazanu šerpu ili vatrostalnu posudu. Nalijte vodom (ili supom) da ogreznu, možete pokriti preostalim listovima zelja da se ne suše. Kuvajte na šporetu ili pecite u rerni na 180-200°C oko 40-45 minuta.Tradicionalno se služe uz kiselo mleko ili pavlaku.