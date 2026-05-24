Razlika u godinama u vezama već godinama izaziva emocije, od oduševljenja do skepticizma. U društvenom shvatanju dominira uverenje da muškarci češće biraju mlađe partnerke, a žene se osećaju sigurnije pored starijih muškaraca. Međutim, čini se da ti obrasci polako odlaze u prošlost.

Postoji li idealna razlika u godinama? Istraživanja pokazuju da najharmoničnije odnose ostvaruje razlika od 2-3 godine. Zajednička iskustva, sličan stil života i vrednosti podstiču međusobno razumevanje. Upravo takav razmak daje najveće šanse za stabilnost jer partneri nemaju osećaj da žive u različitim epohama.

Naučnici iznenađeni rezultatima istraživanja

Prelomna studija Deakin instituta u Australiji, koja je obuhvatila posmatranje hiljada brakova više od decenije, bacila je novo svetlo na temu razlike u godinama u vezama. Na početku veze, muškarci sa mlađim partnerkama i žene sa mlađim partnerima izjašnjavali su se kao srećniji. Međutim, posle šest ili deset godina, osećaj zadovoljstva počeo je da opada.

Razlika između Donalda i Melanije Tram je 23 godine Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

U teškim situacijama, finansijskim ili zdravstvenim, parovi sa velikom razlikom u godinama slabije su se suočavali sa krizama. Vršnjaci su pokazivali veću otpornost i stabilnost, što naučnici tumače sličnim sistemom vrednosti i ritmom života.

Zaključci su jasni. Početna fascinacija mladošću ustupa mesto potrebi za usklađenjem i zajedničkim tempom života. Najveće šanse za trajnost imaju parovi koji stare zajedno.

Statistika ne laže - koliko godina razlike je optimalno?

Međunarodne statistike potvrđuju - u polovini brakova razlika u godinama ne prelazi dve godine. To nije slučajno. Analiza pokazuje kako razlika u godinama utiče na vezu:

- 0-3 godine - visoka stabilnost, slični ciljevi i lakša komunikacija.

- 4-7 godina - dobra osnova, iako zahteva više rada na razumevanju.

- preko 10 godina - raste rizik od nesporazuma i emotivnog udaljavanja.

Nije reč samo o broju godina, već i o životnoj fazi. Kada jedno od partnera želi promene, a drugo traži stabilnost, javlja se neravnoteža.

