Slušaj vest

Ako žele da zaštite svoje biljke, baštovani na raspolaganju imaju jedan koristan trik. Naime, oni bi trebali što pre da razbacaju vunu oko svojih biljaka, jer je to jedan od najkorisnijih materijala u prolećnoj bašti.

Možda zvuči potpuno ludo ako to nikada niste probali, ali ovčija vuna sadrži prirodna ulja u sebi koja imaju azot, a to je jedan od najvažnijih nutrijenata koji su biljkama potrebni za pravilan rast.

Azot pomaže biljkama da razviju lišće, a sada u proleće im je potreban više nego u bilo kom drugom periodu godine, jer omogućava stvaranje većih listova za više energije.

Ovčija vuna Foto: Karolina Krasuska / Alamy / Profimedia

Kada cveće, voće, povrće ili čak žive ograde dobiju dovoljno azota, rastu mnogo jače, stvarajući mnogo više listova, cvetova ili plodova kasnije tokom godine.

Sofi Nikol, farmerka i jedna od vlasnica "Windrush Farm", potvrdila je da koristi vunu u svojojbašti, jer ima mnogo namena osim što služi kao đubrivo za biljke.

Takođe, stavite jedan krompir u baštu i vrt, i gledajte ogromnu promenu za sve vaše biljke.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Dejvid Bekam pokazao baštu