Obične šibice mogu da budu jednostavan i jeftin trik za negu sobnog cveća, posebno kada se u saksijama pojave sitne mušice ili biljka počne da slabi. Glavice šibica sadrže sumpor i fosfor koji se prilikom zalivanja postepeno oslobađaju u zemljište i mogu da pomognu biljci, ali i da oteraju štetočine iz zemlje.

Postupak je veoma jednostavan: potrebno je zabosti pet do osam šibica u zemlju, nekoliko centimetara od ivice saksije, tako da glavice budu potpuno prekrivene. Posle nedelju dana šibice treba proveriti i po potrebi zameniti novim.

Ovaj trik može pomoći kod žutih listova, sporog rasta i pojave mušica, a preporučuje se da se koristi povremeno, najčešće u proleće i jesen. Ipak, ako biljka i dalje ne napreduje, problem može biti u staroj zemlji, preteranom zalivanju ili manjku svetlosti, pa je potrebno dodatno prilagoditi negu.

