Slušaj vest

Devojka je mislila da ima posao iz snova dok nije prošlo neko veme. Radi na luksuznoj jahti i zarađuje mnogo novca, ali to nije lak posao kako ljudi misle.

Sada je otkrila kakve sve zahteve su bogataši imali od nje i ostalih devojaka koje su tu radile. Radnici na takvim luksuznim jahtama u najvećem broju slučajeva ne smeju da kažu „ne“.

Foto: Printscreen/Instagram/GiselleAzueta

Posao iz snova koji je postao izazov

„Svaki zahtev, koliko god bio čudan ili lud, naša je dužnost da ga ispunimo“, kaže Žizel. Ona je otkrila neobičnu stranu druženja s milijarderima. Ova 39-ogodišnjakinja počela je da radi pre nekoliko godina na jahti, posao za koji je rekla da je dobro plaćen, ali površan.

Iako je posao stresan, Žizel voli more i uživa u putovanjima, a posao na jahti ubrzo je postao njen posao iz snova. Ali je priznala da se tokom boravka na jahti susrela s nekim čudnim zahtevima bogataša.

Kakve zahteve milioneri traže od posade

„Jednom prilikom gost multimilioner predložio je članu posade da vrši nuždu na vrhu staklenog stola dok on leži ispod njega i za to bi mu platio 10.000 dolara“, prisetila se ona i dodala: „Drugi gost je poželeo da jedna od hostesa sve vreme stoji u uglu i gleda ga dok večera“.

Na luksuznoj jahti ne sme da se kaže „ne“

Radnici na luksuznim jahtama nikada ne smeju da kažu „ne“, sve dok zahtev nije intimne prirode ili ne preti da ugrozi njihovo zdravlje ili život: „Svaki zahtev, koliko god čudan ili lud, naša je dužnost da ga ispunimo“, kaže Žizela u jednom videu na svom TikTok profilu i dodaje: „Vlasnici jahti takođe kažu da posada mora odgovarati njihovoj jahti, odnosno da ljudi koji rade moraju da budu lepi kao i njihova jahta. Zato tu vidite puno mladih i lepih ljudi, uslov je i da budete u formi.“

Ogromna plata, putovanja i život pod pritiskom

Žizel ima važnu ulogu na jednoj luksuznoj jahti, obavlja pozive, organizuje i planira događaje i brine o administraciji i računima. „Ja sam zadužena za sve kupovine za posadu, listu posebnih gostiju, kupovinu specijalnih zahteva koje imaju gosti“.

Ipak, naglašava da prednosti rada na jahti nadmašuju otkačene zahteve. „Dosta upoznajete sebe budući da provodite puno vremena sami. To je vrlo dobro plaćen posao. Sva neverovatna mesta, pogledi, zalasci sunca, ljudi koje susrećete iz različitih delova sveta, čine da prevladaju pozitivne strane posla,“ zaključila je Žizel.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Jahta Melininog muža