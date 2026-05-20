Iskusni kuvari tvrde dapresoljena supa nikako nije za bacanje, jer postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da spasu ukus jela.

Jedno od najpoznatijih rešenja jeste dodavanje sirovog krompira ili drugog povrća u šerpu.

Tokom kuvanja, krompir upija deo viška soli i tako ublažava preslan ukus. Ako imate više vremena, supu možete razblažiti dodatkom vode ili bujona, što će pomoći da se ukus izbalansira bez velikog gubitka arome.

Foto: Shutterstock

Kod krem supa odličan trik je dodavanje mleka ili pavlake, jer mlečni proizvodi neutralizuju intenzitet soli i daju jelu blaži ukus.

Takođe, nekoliko kapi limunovog soka ili sirćeta može da osveži supu i prikrije preslan ukus.

Još jedna praktična opcija jeste da dodate malo pirinča ili testenine, koji će tokom kuvanja pokupiti deo soli iz tečnosti.

Dakle, čak i kada vam “pobegne ruka” sa solju, nema razloga za paniku, uz nekoliko malih kuhinjskih trikova, supa može ponovo da bude ukusna i savršena za posluženje.

