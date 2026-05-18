Mnogi veruju da se najbolji pasulj kuva satima i da upravo dugo krčkanje daje onaj pravi domaći ukus. Ipak, kulinarski stručnjaci upozoravaju da preterano kuvanje može uništiti deo hranljivih materija iz zrna, ali i produžiti pripremu više nego što je potrebno.

Još jedna greška koju mnogi prave jeste potapanje pasuljau običnu vodu. Iako deluje kao sasvim logičan korak, postoji mnogo efikasniji trik koji pasulj čini mekšim, ukusnijim i lakšim za varenje.

Tajna je u - kiseloj, odnosno gaziranoj mineralnoj vodi.

Zašto se pasulj potapa u kiselu vodu?

Gazirana mineralna voda može značajno da ubrza omekšavanje zrna pasulja. Minerali i ugljen-dioksid utiču na strukturu opne, zbog čega tečnost brže prodire u unutrašnjost ploda.

Rezultat je ravnomerno omekšan pasulj koji se kuva mnogo kraće, a pritom ostaje ceo i ne raspada se tokom kuvanja.

Posebno je korisno ako živite u području gde je voda tvrda i puna kamenca, jer obična česmovača dodatno usporava proces omekšavanja mahunarki.

Kuvanje pasulja Foto: Privatna arhiva

Pasulj se brže kuva i lakše vari

Mnogi izbegavaju pasulj upravo zbog problema sa varenjem, gasovima i nadimanjem stomaka. Razlog za to su oligosaharidi - složeni šećeri koji se prirodno nalaze u mahunarkama.

Pravilno potapanje pre kuvanja pomaže da se deo tih materija razgradi i izbaci još pre termičke obrade.

Za razliku od dodavanja sode bikarbone, koja često menja ukus hrane, gazirana mineralna voda ne ostavlja neprijatan ukus, a može pomoći da pasulj bude lakši za stomak.

Prema studiji objavljenoj u časopisu "Heliyon", potapanje pasulja u vodi bogatoj bikarbonatima može da skrati vreme kuvanja čak za skoro 40 odsto.

Pasulj Foto: Shutterstock

Kako pravilno potopiti pasulj u kiselu vodu

Da bi trik uspeo, važno je da se postupak uradi pravilno.

- Pasulj najpre dobro isperite pod mlazom hladne vode

- Stavite ga u veću posudu

- Prelijte gaziranom mineralnom vodom tako da tečnost bude nekoliko centimetara iznad zrna

- Ostavite da stoji između 8 i 12 sati, najbolje preko noći u frižideru

- Ujutru prospite vodu i još jednom isperite pasulj pre kuvanja

Upravo ta voda u kojoj je pasulj stajao sadrži materije koje kasnije izazivaju nadimanje, pa je zato važno da se ne koristi za kuvanje.

Pasulj ostaje ceo i kremast

Osim što skraćuje vreme pripreme, ovaj trik doprinosi i boljoj teksturi pasulja. Zrna ostaju cela, ali mekana i kremasta iznutra, što je posebno važno kod jela koja se zapekaju u rerni ili dugo krčkaju.

Mnogi tvrde da upravo ovako pripremljen pasulj ima bogatiji ukus i mnogo lepšu strukturu nego kada se kuva na klasičan način.

